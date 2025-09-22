Emelec vence 4-0 a El Nacional, pero queda fuera del Hexagonal Final de LigaPro

Emelec derrotó por 4-0 a El Nacional este domingo 21 de septiembre en el Estadio George Capwell, en un duelo correspondiente a la fecha 29 de la LigaPro 2025. Aunque el equipo guayaquileño mostró dominio absoluto durante el partido y logró una de sus mejores presentaciones del torneo, los resultados en otras canchas lo dejaron matemáticamente fuera del Hexagonal Final. La distancia de cinco puntos respecto al sexto lugar, con solo tres en disputa, selló su eliminación.

Emelec mostró su mejor versión en casa

José Francisco Cevallos abrió el marcador al minuto 2, dando inicio a un partido ampliamente dominado por los locales. Desde esa anotación tempranera, Emelec controló el ritmo del juego, limitando las opciones ofensivas de El Nacional y proyectando un fútbol ofensivo y constante.

La defensa de los “eléctricos” se mantuvo sólida durante todo el encuentro, mientras que el arquero Pedro Ortiz prácticamente no fue exigido. Los ataques del rival se limitaron a intentos desde media distancia, sin mayor riesgo para la portería local.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Guillermo Duró encontró efectividad en la zona ofensiva, con una destacada actuación de Alexander González, quien asistió en el segundo gol y provocó el penal que convirtió Justin Cuero para el 3-0.

Resultado contundente, pero sin premio final

El 4-0 definitivo reflejó la superioridad de Emelec durante los 90 minutos. Sin embargo, la alegría del triunfo fue opacada por los resultados paralelos que dejaron al club sin posibilidades de ingresar al grupo de los seis primeros, clasificados al Hexagonal Final.

Emelec suma 41 puntos, ubicándose actualmente en la octava posición. El sexto lugar, Orense, tiene 46 unidades, lo que hace matemáticamente imposible alcanzarlo en la última jornada. En cambio, el séptimo puesto, ocupado por Libertad, está solo tres puntos por encima, lo que aún deja abierta la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El Nacional, sin reacción y sin consecuencias

El Nacional, ya salvado del descenso, afrontó el partido sin mayor presión, pero tampoco mostró respuesta ante la ofensiva azul. El conjunto dirigido por Ever Hugo Almeida careció de creatividad y profundidad, y sufrió ante un rival mucho más dinámico y preciso.

Pese a la derrota, los “Puros Criollos” no corren riesgos deportivos en la tabla, aunque la goleada representa un golpe emocional de cara al cierre de la temporada. Con un plantel joven y varios suplentes en cancha, el rendimiento estuvo por debajo del nivel mostrado en otras fases del torneo.

Última fecha y objetivo: Copa Sudamericana

Aunque quedó sin opciones de clasificar al Hexagonal Final, Emelec todavía tiene una meta clara: asegurar un cupo internacional. Para ello, deberá ganar en la fecha 30 y esperar que Libertad no sume de a tres.

El cierre de la temporada regular será clave para definir los representantes ecuatorianos en torneos CONMEBOL. La dirigencia eléctrica también evalúa el balance del año y posibles movimientos en el plantel para 2026, donde uno de los objetivos volverá a ser ingresar al grupo de élite nacional.

La LigaPro y su sistema de competencia

La LigaPro 2025 se disputa en dos fases: una etapa clasificatoria de 30 fechas y un Hexagonal Final, donde los seis mejores equipos compiten por el título nacional. Los siguientes seis equipos disputan un cuadrangular por un cupo adicional a la Copa Sudamericana.

Emelec, uno de los clubes más históricos del país, no ha logrado clasificar al Hexagonal en las últimas dos temporadas, aunque mantiene su presencia regular en competiciones internacionales.