Emelec vuelve a paralizarse: el plantel se negó a entrenar este lunes por sueldos impagos

Los jugadores de Emelec volvieron a detener actividades tras una nueva promesa incumplida de pago. La tarde de este lunes 24 de noviembre, el plantel decidió no entrenar como forma de presión ante los sueldos impagos, una situación que se repite durante toda la temporada y mantiene al club sumido en una crisis institucional sin precedentes.

La dirigencia encabezada por Jorge Guzmán afronta semanas de tensión con el equipo profesional por los retrasos constantes en los salarios. Esta vez, los futbolistas esperaban un abono comprometido por la directiva. No llegó. El grupo se reunió en el Polideportivo Los Samanes y querían una respuesta concreta, que no obtuvieron.

Tras conocer que el pago no se efectuó, los jugadores abandonaron las instalaciones sin realizar la práctica programada. La medida se suma a una serie de protestas acumuladas durante el año, que incluyen paralizaciones, ausencia en concentraciones previas a partidos y reclamos públicos por la falta de soluciones.

Emelec no libra la crisis

Una de las huelgas más recientes en Emelec ocurrió entre el 24 y el 29 de octubre. En esa ocasión, el plantel decidió levantar la medida “a pesar del incumplimiento”, con la esperanza de que el club ordenara las cuentas. Hoy, ese gesto no tuvo recompensa.

Los futbolistas exigen que, al menos, se cancele el mes de agosto para retomar los entrenamientos con normalidad. Sin embargo, la deuda abarca varios meses y la situación financiera del ‘Bombillo’ continúa sin señales de mejora.

La última protesta tuvo impacto inmediato. Emelec llega golpeado al duelo del domingo 30 de noviembre frente a Delfín, en el estadio Jocay, donde buscará frenar una racha de cuatro derrotas consecutivas. El desafío luce un poco complejo a pesar de que enfrente tendrá a otro elenco con crisis y necesitado.

El rendimiento deportivo se ha resentido de forma evidente. La caída 0-2 ante Aucas, el pasado sábado en el Capwell, dejó al club muy lejos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. La falta de ritmo por los entrenamientos interrumpidos afecta la preparación táctica y el rendimiento físico de los jugadores, que ya arrastran múltiples lesiones.

Duró habla del tema mental

El técnico Guillermo Duró expuso su preocupación tras la derrota ante Aucas y profundizó en la dimensión emocional del momento. “Pasa por lo mental. Perdemos jugadores importantes partido a partido. Hoy se lesionaron Quintero y Barco. Eso eleva mi preocupación”, afirmó el estratega argentino, visiblemente frustrado por el contexto.

Duró agregó que el equipo intenta recomponerse. “Quiero un plantel fuerte de la cabeza, pero no siempre se puede. Agradezco el esfuerzo. No jugamos del todo bien, aunque no dejamos de intentarlo”. El técnico explicó que buscó alternativas para cambiar la dinámica ofensiva. “Pusimos más jugadores de creación para evitar el pelotazo. Con dos nueves no generamos lo que queríamos. Aucas hizo un buen partido y aprovechó nuestra desesperación por ir a buscar el resultado”, analizó.

La crisis de Emelec parece profundizarse en la recta final del segundo hexagonal.