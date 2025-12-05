Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil advierte sobre Ecuador: “Será tan difícil como Alemania”

El sorteo del Mundial 2026 dejó un Grupo E cargado de tensión y paridad. Costa de Marfil, que vuelve a una Copa del Mundo tras dos ediciones ausente, se estrenará ante Ecuador. Y su entrenador, Emerse Faé, no tardó en fijar postura: el rival sudamericano será un examen de máxima exigencia.

“Es un buen grupo donde todos tienen posibilidades de clasificar”, afirmó el técnico marfileño en la zona mixta. Allí reconoció que el debut ante Ecuador marcará el rumbo de ambos. Lo definió como “un primer partido muy difícil”, y explicó que ve similitudes entre las dos selecciones.

Ambas compiten con energía, intensidad y agresividad. Esta lectura, repetida en varias respuestas, refleja que Faé estudió con detalle la evolución de La Tri en los últimos años.

Emerse Faé respeta a sus rivales

Otro de sus mensajes generó ruido: “No me gusta cuando se dice que Alemania es favorita y los demás peleamos el segundo lugar. Todos pueden competir”. Con esa frase, el entrenador envió un aviso interno y externo. Costa de Marfil llega con confianza, y el DT quiere que su equipo mantenga la mentalidad que lo llevó a transformar un caos deportivo en un campeón continental.

Faé también tuvo palabras específicas para figuras ecuatorianas. Destacó a Piero Hincapié, a quien conoce por su sociedad en Leverkusen con Odilon Kossounou. “Es un buen jugador”, afirmó. El técnico recordó que Alemania representa un “gran desafío”, pero insistió en que Ecuador no está por debajo de ese nivel competitivo. También recalcó que en un Mundial “no hay partidos fáciles”.

La ambición marfileña se sostiene en números recientes. La selección acumuló 26 puntos en la Eliminatoria africana, lideró su grupo y selló su clasificación directa con autoridad. Su producción los catapultó al bombo 3 y consolidó la idea de equipo maduro, físico y tácticamente disciplinado.

Un equipo en potencia

El cambio más profundo nació en la Copa Africana 2023. Costa de Marfil bordeó la eliminación, vivió jornadas de crisis y terminó levantando el título con Faé como interino. La federación lo confirmó después y su proceso combinó orden, presión alta y transiciones rápidas.

Hoy, los Elefantes poseen talento de sobra. Amad Diallo, figura del Manchester United, es la referencia del ataque. Su polivalencia le permite moverse como extremo, mediapunta o incluso lateral derecho. A su lado aparece Yann Diomande, del Leipzig, uno de los mediocampistas jóvenes más valorados del continente.

Faé mantiene un 4-3-3 flexible que alterna posesión sostenida con ataques veloces. Sus últimos partidos —incluidas victorias en Eliminatorias y amistosos de peso— revelan una selección con mecanismos estables y capacidad para competir ante cualquiera. Ecuador será su primera prueba en el Mundial 2026. El entrenador ya fijó su meta: superar por primera vez la fase de grupos. Lo calificó como “el sueño de todo el país”. Y para alcanzarlo, sabe que el duelo con La Tri será determinante.