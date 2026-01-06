COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

¡En día de Reyes Magos! Blanco, negro y celeste: así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026

Liga inició el 2026 con una jugada estratégica en redes sociales: presentó su nueva indumentaria oficial justo el día de los Reyes Magos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Blanco, negro y celeste, así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026
Blanco, negro y celeste, así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Liga de Quito comenzó el 2026 con señales claras de movimiento institucional. El club capitalino presentó oficialmente su nueva indumentaria y empezó a marcar el ritmo de la temporada.

La revelación se realizó el Día de Reyes Magos, mediante una activación digital que tomó por sorpresa a su hinchada. Sin anuncios previos, el club mostró sus tres camisetas oficiales. “¡Feliz dia de reyes, liguistas! El REY siempre entrega, recuerden que no todos los regalos vienen envueltos”, publicó previamente antes de mostrar las camisetas.

La indumentaria fue desarrollada junto a la marca Puma y contó con la participación de varios futbolistas del plantel principal, quienes posaron como modelos. La camiseta titular mantiene la esencia histórica del club.

Así es la camiseta de Liga

El blanco domina el diseño en la prenda principal de Liga, fiel a la identidad alba que ha acompañado a Liga durante décadas. Los detalles marcan la diferencia, pues las mangas incorporan tonos azules, color que también se integra en la publicidad, generando contraste sin romper la línea clásica.

La primera camiseta alterna introduce un giro más llamativo. El negro se impone como color base, acompañado de patrones sutiles con la tradicional ‘U’. En este diseño resaltan elementos en rojo. El escudo y los hombros incorporan ese tono, evocando fuerza visual y una estética más agresiva.

La tercera camiseta apuesta por una paleta distinta. Se trata de una indumentaria azul con un celeste que aparece en varias tonalidades, con detalles a rayas que le dan dinamismo al diseño. Michael Estrada, Ricardo Adé y Richard Mina fueron los encargados de lucirla.

La presentación de la indumentaria no fue el único anuncio relevante pues Liga de Quito también confirmó la fecha para mostrar a sus refuerzos de cara al 2026. El evento se realizará el miércoles 14 de enero en el estadio Rodrigo Paz Delgado aunque el horario no ha sido oficializado, se prevé que sea en la tarde y noche.

La expectativa crece entre los aficionados albos. El club busca cerrar incorporaciones en los próximos días para llegar con plantel completo al arranque competitivo. Con nuevas camisetas y un evento en agenda, Liga de Quito empieza a construir el 2026 con identidad, planificación y protagonismo anticipado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy preside sesión del Consejo de la Judicatura pese a recomendación de renuncia de Daniel Noboa

¡En día de Reyes Magos! Blanco, negro y celeste: así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026

Segunda jueza se excusa en Tribunal de Apelaciones por caso Magnicidio FV

Intento de ingreso armado al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta termina con un fallecido y cinco detenidos

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy preside sesión del Consejo de la Judicatura pese a recomendación de renuncia de Daniel Noboa

¡En día de Reyes Magos! Blanco, negro y celeste: así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026

Segunda jueza se excusa en Tribunal de Apelaciones por caso Magnicidio FV

Intento de ingreso armado al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta termina con un fallecido y cinco detenidos

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy preside sesión del Consejo de la Judicatura pese a recomendación de renuncia de Daniel Noboa

Segunda jueza se excusa en Tribunal de Apelaciones por caso Magnicidio FV

Intento de ingreso armado al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta termina con un fallecido y cinco detenidos

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

Suiza confirma que el resort incendiado no fue sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO