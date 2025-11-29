En Ecuador, los siniestros viales son la segunda causa de muerte violenta, solo superada por la criminalidad

Ecuador atraviesa una crisis de mortalidad vial que mantiene en alerta a autoridades y organizaciones civiles. Cada día fallecen en promedio 11 personas en las vías del país, sumando más de 4.108 víctimas solo en 2024. Las causas predominantes son el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol, factores que se mantienen constantes en los reportes de tránsito.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que Ecuador tiene la tasa de mortalidad vial más alta de Sudamérica, con 23,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La estadística contrasta con la meta global establecida por Naciones Unidas: reducir a la mitad las muertes viales hasta 2030.

Impacto humano y económico: un problema estructural

Además del número de víctimas, los siniestros viales generan un costo económico considerable. Según el Banco Mundial, representan entre el 3% y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que equivale a cerca de USD 5.482 millones. Los gastos incluyen atención médica, pérdida de productividad, secuelas permanentes y daños a infraestructura pública y privada.

Los registros oficiales muestran que, aunque los incidentes anuales superan los 21.000, su frecuencia no ha disminuido. Sin embargo, las muertes sí aumentaron. Entre 2021 y 2024, el número de fallecidos creció 18,5%, reflejando la persistencia de conductas de riesgo y la insuficiencia del marco sancionatorio actual.

El factor velocidad: responsable del 45% de los siniestros

La Coalición por la Movilidad Segura, integrada por más de 60 organizaciones ciudadanas, identifica al exceso de velocidad como el principal detonante de siniestros viales en Ecuador. Este factor representa el 45% de los incidentes y provoca dos de cada diez muertes. Un peatón atropellado a más de 50 km/h tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, según estándares de la OMS.

El colectivo sostiene que la normativa vigente no disuade a los conductores. Los rangos actuales permiten interpretaciones que debilitan la sanción y dificultan la prevención. Por ello, la propuesta presentada ante la Asamblea recomienda crear un artículo específico en el COIP para sancionar el exceso real sobre el límite.

Alcohol al volante: mortalidad multiplicada por 17

La conducción bajo efectos del alcohol incrementa 17 veces la probabilidad de morir en la vía. En Ecuador, la sanción más severa se aplica a partir de 1,2 g/l, cifra que duplica la recomendación internacional de 0,5 g/l. Este aspecto ha llevado a múltiples colectivos a considerar que el país tolera un nivel de riesgo innecesario.

La Coalición plantea un ajuste que equipare los límites con estándares globales, además de la adopción de tolerancia cero para jóvenes, conductores novatos y motociclistas. La iniciativa incluye sanciones graduales, la retención del vehículo y el aumento de multas en caso de reincidencia.

El peso en los grupos más jóvenes

Los siniestros viales son la segunda causa de muerte en niños, adolescentes y jóvenes en Ecuador, solo superados por la violencia criminal. Este dato preocupa a organizaciones de movilidad, quienes sostienen que la educación vial y la aplicación efectiva de normas se vuelven esenciales para evitar tragedias continuas.

Las cifras revelan una tendencia que refleja comportamiento social: desplazamientos sin medidas de seguridad, manejo riesgoso y normalización de la violencia vial. Las acciones preventivas actuales no han logrado revertir la curva de fallecidos, lo que motiva la exigencia de una reforma estructural.

Una oportunidad legislativa antes de finalizar 2025

Las reformas propuestas se discuten en el marco del proyecto de Ley Reformatoria al COIP, analizado en primer debate y previsto para segundo tratamiento antes de que concluya 2025. Las organizaciones civiles sostienen que la decisión legislativa podría marcar un punto de inflexión en la seguridad vial ecuatoriana.