EN VIVO | Ecuador enfrenta a Canadá en Toronto por amistoso de Fecha FIFA

La selección ecuatoriana de fútbol, conocida como la Tri, juega este jueves 13 de noviembre de 2025 su primer partido amistoso de la Fecha FIFA de noviembre ante Canadá, en el estadio BMO Field de Toronto. El encuentro servirá como preparación clave para el sorteo de los grupos del Mundial 2026, al que Ecuador ya clasificó como uno de los representantes de Conmebol.



Sebastián Beccacece convocó a 28 jugadores para esta doble jornada internacional, destacando los regresos de Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) y Gonzalo Plata (Flamengo), ausentes en compromisos previos por lesiones o compromisos de clubes. Además, el plantel incluye al joven Jeremy Arévalo, mediocampista de 19 años del Racing de Santander en la Segunda División española, quien podría hacer su debut absoluto con la absoluta.

Ecuador en las frías tierras de Canadá

La alineación inicial confirmada por el cuerpo técnico presenta a Hernán Galíndez en el arco; una defensa sólida con Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; en el mediocampo, John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco y Nilson Angulo; y en ataque, Kevin Rodríguez junto al capitán Enner Valencia.



Este amistoso marca el inicio de la gira norteamericana de Ecuador, que culminará el martes 18 de noviembre con un duelo ante Nueva Zelanda en el mismo escenario, configurándose como el último test antes del sorteo mundialista del 13 de diciembre en Miami.