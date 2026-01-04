COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Accidente

Encuentran el cadáver de un hombre desaparecido tras las fiestas de Año Nuevo, en Paján

Tras varios días de búsqueda, autoridades localizaron el cuerpo de Luis I. en una zanja en la vía Zapotal - San Miguel, en el cantón manabita de Paján.
El cadáver del hombre estaba oculto entre la vegetación.
El cadáver del hombre estaba oculto entre la vegetación.
El cadáver del hombre estaba oculto entre la vegetación.

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de ayer, sábado 3 de enero de 2026, en una zanja a orillas de la vía Zapotal – San Miguel. Esta pertenece al cantón Paján, provincia de Manabí.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10h00 luego de que transeúntes alertaran a las autoridades locales. A la víctima la habían reportado como desaparecida desde el pasado 1 de enero, tras las celebraciones de inicio de año.

Al fallecido lo identificaron como Luis I., de 38 años de edad, se informó.

Detalles del hallazgo en el cantón Paján

El cuerpo del ciudadano fue localizado en las inmediaciones del puente del sector, en una zona de difícil visibilidad desde la calzada.

Según los reportes preliminares de la Policía Nacional, el cadáver se encontraba en el interior de una zanja.

Inmediatamente después del aviso de los ciudadanos que circulaban por la zona, unidades policiales se desplazaron al sitio para acordonar el área y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Familiares y allegados del fallecido habían iniciado su búsqueda desde el primer día del año, cuando se perdió rastro de su paradero mientras se movilizaba en su motocicleta.

El hallazgo pone fin a cuatro días de incertidumbre para la comunidad de Paján, aunque las circunstancias exactas del deceso aún están bajo análisis técnico por parte de los peritos de tránsito.

Hipótesis de la investigación policial

De acuerdo con las primeras investigaciones, la principal hipótesis sugiere que Luis I. habría perdido el control de la motocicleta en la que viajaba. Esta pérdida de pista habría provocado que el vehículo y el conductor cayeran fuera de la vía, quedando ocultos entre la vegetación y la profundidad de la zanja, lo que dificultó su localización inmediata durante los días previos.

Personal de Criminalística y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizaron la recolección de indicios en el lugar para confirmar si existió la participación de otro vehículo o si se trató de un accidente solitario.

Las autoridades recalcaron que la zona cercana al puente presenta condiciones que requieren precaución al conducir, especialmente durante la noche.

Procedimientos legales y necropsia

Autoridades trasladaron el cuerpo al centro forense de Manta para la la autopsia de ley. Esta determinará las causas del fallecimiento y el tiempo que el cadáver permaneció en el lugar. Mientras tanto, la motocicleta en la que se transportaba la víctima la retiraron del sitio para las investigaciones pertinentes.

Este suceso ha generado conmoción en el sector de Zapotal, donde los habitantes solicitan mayor señalización para prevenir futuros siniestros de tránsito. (13).

