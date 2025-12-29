COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

Ecuador da el paso decisivo hacia la energía nuclear con la creación del NEPIU

Ecuador avanza hacia la energía nuclear con la creación del NEPIU, el organismo que liderará la implementación del programa nuclear nacional bajo estándares del OIEA.
Energía nuclear en Ecuador: crean el NEPIU y avanza el programa nacional.
El programa nuclear de Ecuador entra en fase decisiva con la creación del NEPIU y respaldo del OIEA. Foto: Ministerio de Ambiente y Energía.
Energía nuclear en Ecuador: crean el NEPIU y avanza el programa nacional.
El programa nuclear de Ecuador entra en fase decisiva con la creación del NEPIU y respaldo del OIEA. Foto: Ministerio de Ambiente y Energía.

Ecuador marca un punto de inflexión en su camino hacia la energía nuclear con la creación del Organismo de Implementación del Programa Nuclear, conocido como NEPIU, el comité que dirigirá el programa nuclear nacional en su fase decisiva.

Este organismo permitirá pasar de la planificación a la ejecución ordenada, segura y progresiva del desarrollo nuclear en el país.

Además, su conformación está prevista para el primer trimestre de 2026, según los lineamientos internacionales vigentes. Con esta decisión, el Estado ecuatoriano consolida una hoja de ruta técnica alineada con los estándares globales.

NEPIU, eje técnico del programa nuclear ecuatoriano

La creación del NEPIU responde a un requisito establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dentro del enfoque Milestone Approach. Este paso resulta obligatorio para avanzar hacia la implementación de un programa nuclear nacional.

Asimismo, fortalece la gobernanza institucional del sector energético y refuerza la credibilidad internacional del Ecuador. Por lo tanto, el país se posiciona como un actor responsable en el uso pacífico de la energía atómica.

El NEPIU funcionará como un espacio de articulación interinstitucional que reunirá a todas las entidades del Estado vinculadas al programa nuclear. Este comité asumirá la conducción técnica del proceso hasta la puesta en operación del primer reactor nuclear ecuatoriano, denominado RNE1.

Según la planificación oficial, la apuesta se proyecta en un horizonte aproximado de diez años. De esta manera, Ecuador avanza hacia una implementación estructurada y controlada.

Este organismo también consolidará la gobernanza del sector nuclear ecuatoriano bajo estándares técnicos internacionales. Además, permitirá coordinar decisiones estratégicas, regulatorias y operativas de forma integrada.

Seguridad nuclear y protección radiológica como prioridad nacional

El avance institucional se sustenta en la Política de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear para el Desarrollo de las Aplicaciones de la Energía Atómica en el Ecuador.

Este instrumento ya rige como política pública nacional y define los lineamientos obligatorios del sector. Asimismo, prioriza la seguridad de las personas, el ambiente y las infraestructuras críticas.

La política establece que todas las actividades nucleares, presentes y futuras, deben cumplir estándares estrictos de seguridad. Además, refuerza la transparencia institucional y la responsabilidad estatal frente a la comunidad internacional.

Este enfoque permite al Ecuador proyectar una imagen sólida y confiable en materia nuclear.

Cooperación internacional y mirada energética a largo plazo

En paralelo, Ecuador mantiene una cooperación técnica activa con el OIEA, que brinda asistencia especializada y capacitación permanente. Este acompañamiento técnico resulta clave para cumplir los estándares de seguridad y no proliferación.

Además, el proceso ha despertado el interés de países y empresas líderes del sector nuclear. Estos actores reconocen los avances normativos e institucionales alcanzados.

La implementación del programa nuclear permitirá evaluar, a mediano y largo plazo, la incorporación de energía nuclear para generación eléctrica limpia y estable.

Entre las opciones analizadas se incluyen reactores modulares, como complemento estratégico de la matriz energética nacional. Con estos avances, Ecuador consolida una gestión técnica y responsable del sector.

Así, el país sienta las bases de un desarrollo nuclear seguro y orientado al beneficio de la población.

