Enner Valencia palpita el sorteo del Mundial 2026 para Ecuador y respalda a Sebastián Beccacece y Leonardo Campana

La Selección de Ecuador vive días intensos. A dos días del sorteo del Mundial 2026, el capitán Enner Valencia expresó su expectativa por conocer el grupo de La Tri y analizó el rumbo del equipo en esta etapa previa a la cita planetaria. Su regreso al país incluyó una conversación amplia con medios de comunicación, donde abordó el panorama deportivo y la presión que recae sobre el plantel.

La ansiedad crece entre los hinchas y también dentro de la Selección. Este viernes 5 de diciembre, en Washington DC, se definirá el destino inmediato de Ecuador en un sorteo que reunirá a 42 países confirmados y otros seis por definir. Valencia admitió que la antesala genera entusiasmo, aunque también prudencia.

“Las expectativas son altísimas. Esperamos un buen grupo, aunque nunca se sabe realmente qué significa eso”, comentó el delantero a El Canal del Fútbol. El capitán insistió en que el enfoque debe mantenerse en el rendimiento interno. “Vamos a esperar y concentrarnos en que nosotros estemos bien, que eso va a ser lo importante”, afirmó.

Valencia espera un buen Mundial

El goleador histórico de Ecuador recordó que la competencia mundial exige nivel y mentalidad. “Sea cual sea el rival, tenemos que encararlo de la mejor manera”, expresó. También se refirió a las críticas que aparecieron tras las Fechas FIFA de octubre y noviembre. Para él, son parte del juego. “Siempre habrá cuestionamientos. Debemos saber cómo aceptarlos y desde dónde llegan”, señaló.

Uno de los puntos más relevantes de su análisis es el respaldo público a Sebastián Beccacece. El entrenador ha sido tema de debate por los resultados recientes, pero Valencia pidió paciencia. “Nos pasó con el partido contra Argentina acá, donde el entrenador era el mejor del mundo e hizo el mejor planteamiento”, dijo con ironía. Recordó que los amistosos sirven para experimentar y que Beccacece necesita ese espacio. “Está probando ideas nuevas y esos partidos son para eso”, añadió.

Valencia insistió en mantener la concentración de cara al ciclo que culminará en 2026. Recalcó que el equipo debe enfocarse en su trabajo, evitar distracciones y aprovechar los amistosos previos al Mundial.

Respaldo a Leo Campana

El capitán también dedicó palabras especiales a Leonardo Campana, quien atraviesa un momento convincente tras anotar ante Nueva Zelanda. Valencia destacó su disciplina y su aporte silencioso. “Los resultados vienen solos. Campana es un gran compañero y un gran amigo. Merece todo por cómo trabaja”, afirmó. Resaltó su actitud positiva en los entrenamientos y dentro del grupo. “Nunca lo ves haciendo mala cara. Es de esos jugadores que quieres tener siempre”, señaló mientras deseaba más goles para él.

El sorteo del Mundial 2026 reunirá en el Centro John F. Kennedy a entrenadores y directivos de las 42 selecciones clasificadas, además de quienes aún buscan cupo. Allí se definirán los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 equipos.

El procedimiento establece que Canadá, México y Estados Unidos liderarán el bombo 1, junto con selecciones como Argentina y Brasil. Las demás escuadras se distribuirán según el Ranking FIFA del 19 de noviembre de 2025. Ecuador integrará el bombo 2, acompañado por Uruguay y Colombia. Paraguay estará en el bombo 3 como último representante de Conmebol.

Con la expectativa al máximo, La Tri se prepara para conocer el camino que deberá recorrer en 2026. Enner Valencia pide calma y enfoque, convencido de que la Selección llegará lista para competir.