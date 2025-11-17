Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

Enner Valencia no jugará el último partido amistoso de la Selección de Ecuador del 2025. El capitán tricolor quedó liberado de la concentración en Nueva Jersey y no estará este martes 18 de noviembre frente a Nueva Zelanda, en el cierre del año futbolístico para la Tri.

El Pachuca pidió su regreso para un duelo clave en México. El club disputará este jueves un partido directo por el Play-In ante Pumas, y su condición de eliminación inmediata elevó la urgencia. La decisión se tomó con anticipación y se comunicó al cuerpo técnico ecuatoriano.

El movimiento abre un espacio obligatorio en el ataque. Sebastián Beccacece ajusta sus planes con dos alternativas principales: Leonardo Campana y Jeremy Arévalo. Este último podría tener su debut con la selección absoluta. La ausencia de Valencia impacta en la estructura ofensiva, pero también ofrece una oportunidad para probar variantes, un objetivo reiterado por el entrenador durante este ciclo.

Enner Valencia es una baja sensible

Ecuador llega a este amistoso tras empatar 0-0 frente a Canadá, en Toronto. Jugó con ventaja numérica durante 85 minutos, pero no logró transformar esa superioridad en oportunidades claras. Beccacece apostó por un sistema diferente, con doble punta. Valencia compartió el frente con Kevin Rodríguez, quien atraviesa un buen momento en el Union Saint-Gilloise.

El equipo generó poco. Las dos ocasiones más peligrosas nacieron de los pies de Enner. En la primera, un remate se fue apenas desviado. En la segunda, no logró conectar un centro preciso de Moisés Caicedo. Faltó profundidad.

Tras el encuentro, Valencia analizó el rendimiento. Reconoció que Canadá cerró los espacios y obligó a Ecuador a circular sin claridad. “Fue un partido difícil y no encontramos la vuelta. Tuvimos dos situaciones y no pudimos concretar”, dijo.

Ven una oportunidad

El delantero también destacó el valor de estos ensayos en la preparación mundialista. Subrayó que el plantel y el cuerpo técnico buscan alternativas que permitan resolver partidos cerrados. “Estos partidos son para probar. Muchas veces nos quedamos viendo el resultado y no las funciones que buscamos. Tenemos que tener claro que nos estamos preparando para el Mundial”, comentó.

Valencia insistió en que el objetivo siempre es ganar, pero resaltó las conclusiones obtenidas. “Queremos ganar todos los partidos, y más por cómo se dio este. Nos llevamos buenas enseñanzas. Cuando nos toquen partidos similares en el Mundial, debemos resolverlos”, concluyó.

Ahora la atención se centra en el duelo ante Nueva Zelanda. Ecuador quiere cerrar el año con una victoria que respalde el proceso de Beccacece y que permita evaluar nuevas piezas en el frente de ataque. El técnico tendrá que reorganizar su plan. Sin su goleador histórico, la Tri apuesta a frescura y movilidad.