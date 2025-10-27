Enner Valencia rescata al Pachuca con doblete en su visita al Toluca, pero preocupa porque salió lesionado

Enner Valencia vivió una noche agridulce en la Liga MX. El delantero ecuatoriano fue el gran protagonista del empate 2-2 entre Pachuca y Toluca, al convertir un doblete que mantuvo con vida a su equipo. El aporte de ‘Superman’ se dio este domingo por la noche, en un encuentro que parecía perdido. Sin embargo, una lesión muscular lo obligó a salir del campo en los minutos finales, generando preocupación en el club hidalguense.

El encuentro, disputado en el Estadio Nemesio Díez, tuvo a Valencia como figura desde el inicio del segundo tiempo. Al minuto 46, el capitán de los ‘Tuzos’ abrió el marcador con un potente disparo de media distancia que venció al guardameta escarlata. Nueve minutos más tarde, desde el punto penal, firmó el 2-2 con una ejecución precisa.

Con ese doblete, Valencia reafirmó su condición de líder ofensivo y pieza clave en el esquema del Pachuca mexicano, que buscan mantenerse en zona de clasificación directa a la liguilla.

Valencia salió lesionado

Pero la alegría de los ‘Tuzos’ desvaneció en el minuto 83. Valencia realizó un esfuerzo defensivo en su propio campo y de inmediato mostró molestias en la parte posterior del muslo derecho. Pidió la asistencia médica y tuvo que dejar las canchas. En su reemplazo ingresó el delantero venezolano Jhonder Cádiz, abandonando el terreno de juego con visibles gestos de dolor.

El cuerpo técnico del Pachuca aún no ha emitido un parte médico oficial, aunque se prevé que el jugador sea sometido a pruebas en las próximas horas. La posible baja de su capitán preocupa a los dirigidos por Jaime Lozano, que dependen en gran medida del aporte goleador de Valencia para mantenerse entre los primeros lugares del torneo LigaMx.

El delantero tricolor dijo posterior al partido que «siempre es importante anotar más ante esta clase de rivales (…) Ahora vamos a pensar en el siguiente partido». Enner Valencia es el delantero histórico de la selección de Ecuador que el próximo 13 y 18 de noviembre jugará ante Canadá y Nueva Zelanda, respectivamente.