Superintendencia de Bancos amplía alerta por entidades financieras no autorizadas en Ecuador

La Superintendencia de Bancos amplió durante 2025 el registro de entidades financieras no autorizadas en Ecuador, tras detectar nuevas organizaciones que realizan actividades económicas sin respaldo legal.
En lo que va del año, el organismo de control ya ha advertido sobre cerca de 60 empresas que ofrecen créditos, captación de dinero y servicios financieros fuera del sistema nacional, lo que incrementa el riesgo para la ciudadanía.
Nuevas entidades detectadas por la Superintendencia de Bancos
Las más recientes incorporaciones al listado oficial corresponden a Crediia, Coofinanciar, Cashya – Préstamo de efectivo y la Corporación Financiera Pérez Bustamante y Asociados, según el reporte institucional.
Estas organizaciones difunden publicidad en redes sociales y plataformas digitales. Además, ofrecen préstamos rápidos y supuestos beneficios financieros sin autorización oficial.
Entidades financieras no autorizadas en Ecuador y advertencia legal
La Superintendencia de Bancos recordó que el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe a personas naturales o jurídicas ajenas al sistema financiero captar dinero del público.
La normativa también impide colocar publicidad o difundir documentos que induzcan a creer que una entidad opera legalmente, incluso cuando se presenta como cooperativa o institución alternativa.
Llamado directo a la ciudadanía
“Se recomienda a la ciudadanía verificar siempre la legalidad de cualquier institución antes de confiarle sus recursos”, informó la Superintendencia de Bancos en un comunicado difundido en redes sociales.
La entidad habilitó un enlace en su portal web oficial para consultar el registro actualizado de empresas detectadas, con el objetivo de prevenir fraudes y proteger el patrimonio ciudadano.
Lista completa de entidades financieras no autorizadas en Ecuador
A continuación, el listado oficial de organizaciones identificadas por la Superintendencia de Bancos que operan sin autorización legal en el país:
|Nº
|Entidad
|1
|AVANCRÉDITOS
|2
|PRESTA MAYOR
|3
|PRESTAMOS_PERSONALRAPIDO
|4
|JIIGO S.A.S.
|5
|FINANWEB
|6
|CRÉDITO COOPA DESARROLLO PROACCION.ONLINE
|7
|CREDITOS_BANKINTELLS
|8
|TIMPLIE
|9
|COOPSALATE
|10
|CREDITOS ONLINE
|11
|FINANCIERA BOLIVARIANA DE CREDITOS
|12
|GLOBALINVESMENT S.A.
|13
|MISÚBANCO
|14
|CRÉDITO MUTUALCORP.
|15
|INVERSIONES FE Y ESPERANZA.EC
|16
|JASMIRPS
|17
|NATURAL CREDIT
|18
|INMOCASH – INMOAUTO
|19
|CREDICAPITAL
|20
|CONSTRUYE TU FUTURO FINANCIERO – ECU
|21
|PRESTAMOSQUITO
|22
|AUTOESTERNACORP S.A.S
|23
|PRESTAMOS INSTITUCIONALES
|24
|CRÉDITO AMIGO ECUADOR
|25
|INSTITUCIÓN FINANCIERA PACHAMAMA
|26
|INSTITUCIÓN FINANCIERA ALAQUEZ
|27
|INSTITUCIÓN FINANCIERA SANTA TERESITA
|28
|ANFIEC
|29
|GROUP SUMAK KALLARY
|30
|CREDIVILLAL
|31
|LUZ DE AMERICA FINANZAS
|32
|INSTITUCIÓN FINANCIERA MUSHUK UNANCHA
|33
|BANCO MICROEMPRESARIAL
|34
|SCB SMART
|35
|CAPITAL C.A.
|36
|ALPHA HOUSE
|37
|COHAVEC
|38
|REPUBLIC 593
|39
|INSTITUCIÓN FINANCIERA TAMIMFINANCIERA
|40
|BANAPRETASUYANA
|41
|INSTITUCIÓN FINANCIERA TP CONSULTANCY
|42
|GOLDEN GATE AHORRO Y CRÉDITO
|43
|PRESTAMOS ECUADOR QUITO
|44
|BEST ADVISER
|45
|SOLUFINANCE
|46
|CREDIAYUDA.ONLINE
|47
|CREDITO.RAPIDO
|48
|SOLUCIÓN FINANCIERA CARVE
|49
|FUNDACION FUNDAR
|50
|ARROW ALLIANCE
|51
|GO4REX – GPT +3V ADIPEX
|52
|ALIANZA C3F FINANCIERA PROGRESO
|53
|MGA CENTRO FINANCIERO
|54
|CENTAVO CELESTIAL PRÉSTAMO
|55
|COOFINANCIAR
|56
|CREDIIA
|57
|CASHYA – PRÉSTAMO DE EFECTIVO
|58
|CORPORACIÓN FINANCIERA PÉREZ BUSTAMANTE Y ASOCIADOS
Riesgos financieros y prevención
La Superintendencia insistió en que confiar recursos a entidades no autorizadas puede derivar en pérdidas económicas, fraudes y procesos judiciales complejos.
Por ello, reiteró la importancia de consultar siempre los canales oficiales antes de solicitar créditos, invertir dinero o entregar información personal. (07)