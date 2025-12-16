COMUNIDAD POR USD 1
Superintendencia de Bancos amplía alerta por entidades financieras no autorizadas en Ecuador

La Superintendencia de Bancos identificó nuevas empresas que operan al margen de la ley en 2025 y reforzó el llamado a verificar la legalidad antes de confiar recursos.
La Superintendencia de Bancos amplió durante 2025 el registro de entidades financieras no autorizadas en Ecuador, tras detectar nuevas organizaciones que realizan actividades económicas sin respaldo legal.

En lo que va del año, el organismo de control ya ha advertido sobre cerca de 60 empresas que ofrecen créditos, captación de dinero y servicios financieros fuera del sistema nacional, lo que incrementa el riesgo para la ciudadanía.

Nuevas entidades detectadas por la Superintendencia de Bancos

Las más recientes incorporaciones al listado oficial corresponden a Crediia, Coofinanciar, Cashya – Préstamo de efectivo y la Corporación Financiera Pérez Bustamante y Asociados, según el reporte institucional.

Estas organizaciones difunden publicidad en redes sociales y plataformas digitales. Además, ofrecen préstamos rápidos y supuestos beneficios financieros sin autorización oficial.

Entidades financieras no autorizadas en Ecuador y advertencia legal

La Superintendencia de Bancos recordó que el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe a personas naturales o jurídicas ajenas al sistema financiero captar dinero del público.

La normativa también impide colocar publicidad o difundir documentos que induzcan a creer que una entidad opera legalmente, incluso cuando se presenta como cooperativa o institución alternativa.

Llamado directo a la ciudadanía

“Se recomienda a la ciudadanía verificar siempre la legalidad de cualquier institución antes de confiarle sus recursos”, informó la Superintendencia de Bancos en un comunicado difundido en redes sociales.

La entidad habilitó un enlace en su portal web oficial para consultar el registro actualizado de empresas detectadas, con el objetivo de prevenir fraudes y proteger el patrimonio ciudadano.

Lista completa de entidades financieras no autorizadas en Ecuador

A continuación, el listado oficial de organizaciones identificadas por la Superintendencia de Bancos que operan sin autorización legal en el país:

Entidad
1 AVANCRÉDITOS
2 PRESTA MAYOR
3 PRESTAMOS_PERSONALRAPIDO
4 JIIGO S.A.S.
5 FINANWEB
6 CRÉDITO COOPA DESARROLLO PROACCION.ONLINE
7 CREDITOS_BANKINTELLS
8 TIMPLIE
9 COOPSALATE
10 CREDITOS ONLINE
11 FINANCIERA BOLIVARIANA DE CREDITOS
12 GLOBALINVESMENT S.A.
13 MISÚBANCO
14 CRÉDITO MUTUALCORP.
15 INVERSIONES FE Y ESPERANZA.EC
16 JASMIRPS
17 NATURAL CREDIT
18 INMOCASH – INMOAUTO
19 CREDICAPITAL
20 CONSTRUYE TU FUTURO FINANCIERO – ECU
21 PRESTAMOSQUITO
22 AUTOESTERNACORP S.A.S
23 PRESTAMOS INSTITUCIONALES
24 CRÉDITO AMIGO ECUADOR
25 INSTITUCIÓN FINANCIERA PACHAMAMA
26 INSTITUCIÓN FINANCIERA ALAQUEZ
27 INSTITUCIÓN FINANCIERA SANTA TERESITA
28 ANFIEC
29 GROUP SUMAK KALLARY
30 CREDIVILLAL
31 LUZ DE AMERICA FINANZAS
32 INSTITUCIÓN FINANCIERA MUSHUK UNANCHA
33 BANCO MICROEMPRESARIAL
34 SCB SMART
35 CAPITAL C.A.
36 ALPHA HOUSE
37 COHAVEC
38 REPUBLIC 593
39 INSTITUCIÓN FINANCIERA TAMIMFINANCIERA
40 BANAPRETASUYANA
41 INSTITUCIÓN FINANCIERA TP CONSULTANCY
42 GOLDEN GATE AHORRO Y CRÉDITO
43 PRESTAMOS ECUADOR QUITO
44 BEST ADVISER
45 SOLUFINANCE
46 CREDIAYUDA.ONLINE
47 CREDITO.RAPIDO
48 SOLUCIÓN FINANCIERA CARVE
49 FUNDACION FUNDAR
50 ARROW ALLIANCE
51 GO4REX – GPT +3V ADIPEX
52 ALIANZA C3F FINANCIERA PROGRESO
53 MGA CENTRO FINANCIERO
54 CENTAVO CELESTIAL PRÉSTAMO
55 COOFINANCIAR
56 CREDIIA
57 CASHYA – PRÉSTAMO DE EFECTIVO
58 CORPORACIÓN FINANCIERA PÉREZ BUSTAMANTE Y ASOCIADOS

Riesgos financieros y prevención

La Superintendencia insistió en que confiar recursos a entidades no autorizadas puede derivar en pérdidas económicas, fraudes y procesos judiciales complejos.

Por ello, reiteró la importancia de consultar siempre los canales oficiales antes de solicitar créditos, invertir dinero o entregar información personal.

