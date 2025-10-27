Entraron a su casa y lo asesinaron en plena madrugada y los vecinos ni se ‘mosquearon’; sucedió en Portoviejo

Un hombre fue hallado muerto en el interior de su vivienda ubicada en la ciudadela Pompilio Galarza, junto a El Florón de Portoviejo. El atentado criminal se registró la madrugada de este lunes 27 de octubre del 2025. Hasta ahora se desconoce quién cometió este crimen, que no contó con testigos.

Los moradores indicaron que en horas de la madrugada se escucharon varios disparos, pero como esto es una situación «común en el lugar», no salieron de sus casas por seguridad. Además que querían evitar algún incidente que los ponga en riesgo a ellos o sus familias.

No fue sino hasta pasadas las 06h00 de este lunes cuando familiares del ahora fallecido llegaron a una vivienda del sector a buscar a la persona que habita en ella. Al ingresar se percataron del asesinato del hombre.

Identificaron al hombre asesinado

El cadáver estaba dentro de la vivienda y de inmediato se pidió ayuda a la Policía de Portoviejo. Al sitio acudieron agentes de las unidades policiales de Criminalística y Dinased, así como personal de las Fuerzas Armadas.

Los miembros de la Policía estuvieron por alrededor de una hora en el sitio realizando el peritaje y luego el cadáver del hombre fue trasladado al centro forense de Portoviejo. En ese lugar le realizarán la respectiva autopsia de ley que aportará en las investigaciones del caso.

El hombre obedecía a los nombres de Mario Menéndez, con edad aún por verificar. Las causas por las que acabaron con su vida aún no han sido reveladas y también se desconoce el paradero de los sicarios que lo ejecutaron. Sin embargo las unidades investigativas identifican en Portoviejo al posible causante.

Otros hechos violentos

A Henry David Morales Vera, de 33 años, lo asesinaron a disparos en la calle Che Guevara, ciudadela Briones, en Portoviejo, Manabí. La Policía vincula este crimen a la ola de violencia desatada en los últimos días en la parroquia San Pablo.

Sucedió la noche del sábado 25 de octubre cuando una motocicleta irrumpió en la zona alta de la calle Che Guevara. Dos hombres bajaron y dispararon contra Henry Morales, en el portal de una casa, en donde no tuvo tiempo de escapar. Los proyectiles lo alcanzaron y quedó tendido en un charco de su propia sangre. Los atacantes huyeron.