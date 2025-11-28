Entre pavo, nostalgia y gratitud: así viven los ecuatorianos el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias no es una fiesta ecuatoriana, pero basta escuchar a quienes viven en Estados Unidos para entender cómo esta tradición terminó echando raíces en sus hogares. Cada año, entre recetas prestadas, recuerdos del terruño y ganas de agradecer, los ecuatorianos encuentran su propia forma de celebrar. Estas son sus historias.

Andrés Artunduaga: una mesa que mezcla caminos

Desde Jacksonville, Florida, el quiteño Andrés Artunduaga recuerda que su relación con Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) empezó lejos de la costa. Estudió en Nebraska, se casó con una estadounidense de Misuri y se dejó envolver por la fuerza con la que esta tradición se vive en el centro del país.

Cuenta que cada año se sientan a la mesa con un menú que ya domina bien: pavo, jamón, green bean casserole, stuffing y “esos pastelitos de maíz”. De sus días como estudiante guarda un cariño especial. “Era algo muy bonito porque es una tradición muy fuerte que tienen los estadounidenses en dar gracias” dice recordando cómo las familias invitaban a los jóvenes migrantes a compartir la cena.

Este año celebrará en un restaurante con su esposa, su mamá y un primo. Ya piensa en el día en que prepare una cena cien por ciento ecuatoriana para complementar la tradición. Por ahora disfruta lo que ya es parte de su vida. Incluso el Black Friday se volvió rito familiar. “Hemos salido a hacer un poco de compras para aprovechar la doferta de ofertas”. Lo importante, insiste, es estar juntos.

María del Carmen: el agradecimiento como casa

En Charlotte, la manabita María del Carmen lleva 26 años abriendo la puerta a Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) como si fuera una costumbre propia. Conocer la historia de esta celebración la marcó. Recuerda a los indígenas americanos recibiendo a los primeros colonos, compartiendo pan de maíz, pavo y calabaza. Ese gesto de encuentro es el que ella reproduce hoy.

En su mesa, la tradición se volvió un acto de fe y familia. “Le damos gracias a Dios por estar reunidos en familia, por estar vivos” dice, con esa calma de quien encontró en esta fecha una pausa necesaria. Cocinan juntos, se ríen y disfrutan lo sencillo. “Hemos acogido esta costumbre y es muy bonita, de verdad”. Su voz lo confirma.

Delia Rabah: un Thanksgiving con sabor a Ecuador y un pedido de esperanza

Para Delia Rabah, ambateña que vive en Charlotte desde hace más de veinte años, Acción de Gracias siempre fue un día especial. Le gusta el gesto de detenerse y dar gracias. “Es un momento muy maravilloso para poder sentarnos juntos en la mesa sin celulares”, cuenta con orgullo. En su cocina se prepara pavo, pero también ceviche y arroz relleno, porque la identidad no se deja a un lado.

Este año, sin embargo, la celebración trae un peso distinto. Las redadas migratorias en la ciudad han dejado a familias ecuatorianas con padres detenidos o camino a la deportación. “Este año va a ser un poquito diferente” admite. Ella y otros vecinos han llevado pavos y comida a quienes no pueden salir de sus casas.

Aun así, no pierde la visión del día. Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) será más callado, tal vez más triste, pero sigue siendo un espacio para agradecer “por lo bueno, por lo malo y porque exista un mañana mejor”.

Martha Vega: gratitud desde Miami, con el corazón en Ecuador

En Miami, la guayaquileña Martha Vega resume la celebración con una frase sencilla y cargada de verdad: agradecer por la vida y por seguir adelante en “el país de la libertad”, siempre con la ilusión intacta de volver al terruño.

Vega compartió a El Diario un riquísimo menú hecho por la migrante ecuatoriana Daniela Cristain que

sirve en la fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Ricardo Doylet: una tradición adoptada desde la gratitud

Para el profesor guayaco Ricardo Doylet, con catorce años viviendo en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) se convirtió en la celebración que más valora. Es una fecha que lo invita a mirar hacia adentro y a reconocer lo mucho que la vida le ha dado. “Nos obliga a reflexionar sobre las muchas cosas por las cuales tenemos

que estar muy agradecidos”, dice con convicción.

En su hogar, la unión familiar es el centro de todo. Cada año reúnen a los parientes que viven cerca y convierten el día en un ritual que empieza temprano, arreglando la casa mientras el desfile de Acción de Gracias avanza por la pantalla. Ya caída la tarde, la familia llega con platos acordados para completar la cena.

Antes de probar bocado, dedican un momento a agradecer por estar juntos y por lo que cada día les regala la vida. La noche se alarga entre juegos y risas. Para Ricardo, esa mezcla de gratitud, familia y memoria es lo que hace que Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) se haya vuelto suyo, sin dejar de ser profundamente estadounidense.

Cada historia revela algo distinto, pero todas comparten un mismo hilo: el deseo de agradecer. Entre pavos, ceviches, risas, rezos, ofertas de Black Friday y ausencias que duelen, los ecuatorianos han logrado que Thanksgiving sea mucho más que una tradición adoptada. Es un recordatorio de lo que se tiene, de lo que se extraña y de lo que todavía se sueña: todos alrededor de la mesa, unidos y reunidos en el amor (39).