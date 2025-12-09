COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión fueron agredidos por guardias de la Terminal Terrestre de Guayaquil

Los golpes con toletes se dieron mientras cubrían un incendio en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Las autoridades municipales reaccionaron con la terminación inmediata del contrato de seguridad.
Equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión fueron agredidos por guardias de la Terminal Terrestre de Guayaquil
Al menos 15 guardias llegaron a agredir a los equipos periodísticos de los medios guayaquileños.
Equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión fueron agredidos por guardias de la Terminal Terrestre de Guayaquil
Al menos 15 guardias llegaron a agredir a los equipos periodísticos de los medios guayaquileños.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La madrugada de este martes 9 de diciembre terminó en un violento episodio contra la prensa en Guayaquil. Equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión fueron agredidos con toletes por guardias privados de la Terminal Terrestre ‘Jaime Roldós Aguilera’ mientras cubrían una alerta de incendio en el patio de comidas. El ataque dejó a varios comunicadores heridos y obligó al Municipio a tomar medidas inmediatas.

Los periodistas estaban grabando desde los exteriores cuando, según sus relatos, cerca de 15 uniformados se acercaron para intimidarlos. Los guardias exigieron que dejaran de filmar y pidieron la entrega del material registrado. La situación escaló rápido. Los golpes llegaron sin previo aviso y los equipos quedaron vulnerables.

Dos colaboradores de TC Televisión terminaron con heridas en la cabeza por los impactos y necesitaron suturas. Se trata de Jeremy Obando, reportero de dicha casa televisiva, y su camarógrafo Eduardo Molina. “Estábamos cubriendo el incendio desde la vía pública (…) salieron aproximadamente 15 guardias, se fueron acercando y empezaron a golpearnos con toletes”, comentó Obando en un reportaje de su medio.

Equipo de Ecuavisa también agredido

Los reporteros de Ecuavisa también sufrieron contusiones. El ataque ocurrió pasadas la 01:00 y generó conmoción en el gremio por la brutalidad desplegada. La agresión fue directa y desproporcionada ya que ningún comunicador representaba una amenaza. En un relato de Noticias en la Comunidad de dicho medio, se indicó que la grabación se realizaba desde los exteriores. Incluso las imágenes así lo demuestran.

El hecho de agresión contra los equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión motivó un pronunciamiento temprano del alcalde Aquiles Álvarez. A las 06:50, anunció la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad responsable. El mensaje lo difundió en su cuenta de X, donde cuestionó el comportamiento del personal y criticó el sistema de adjudicación por catálogo electrónico del SERCOP.

“Estas empresas son las que por catálogo electrónico les adjudica el SERCOP estos contratos importantes, donde debería manejarse de la mejor manera y actúan como neandertales. Sin protocolos, sin cerebro”, criticó.

Terminación de contrato

La Fundación Terminal Terrestre respaldó la decisión tras la agresión contra los trabajadores de Ecuavisa y TC Televisión. En un comunicado, rechazó cualquier forma de violencia y recalcó que no existe justificación para reaccionar contra periodistas que cumplían su labor. La entidad enfatizó que el uso legítimo de la fuerza solo aplica frente a actos delincuenciales.

El documento también aclaró que la empresa de seguridad fue seleccionada mediante catálogo electrónico, un mecanismo estatal que define proveedores sin decisión directa de la administración de la terminal. La institución exigirá sanciones, responsabilidades y reparaciones a la compañía involucrada.

Mientras se gestiona la contratación de una nueva empresa, agentes de Segura EP asumirán de manera inmediata la custodia de la Terminal Terrestre. Esta medida busca garantizar seguridad para usuarios, trabajadores y medios de comunicación. La transición será supervisada de cerca para evitar nuevos incidentes.

El ataque a los equipos de Ecuavisa y TC Televisión ha generado solidaridad en el gremio periodístico. Diversos comunicadores repudiaron la violencia ejercida contra profesionales que cubrían un hecho de interés público. “Incomprensible la agresión física por parte de los guardias para, supuestamente, defender a quién o qué. Lo que sí está claro es la agresión contra nuestros colegas mientras cumplían con su trabajo. Aquí se debe sentar un precedente”, dijo Andrés Jungbluth presentador de TC.

