Es el segundo atentado en su contra: Alcalde de Balzar, Galo Meza, queda herido tras ataque armado

Galo Meza, alcalde del cantón Balzar, de la provincia de Guayas, resultó herido en un atentado armado perpetrado por sicarios la noche del domingo 9 de noviembre de 2025.

El atentado se dio mientras conducía su vehículo blindado, en la vía Balzar-El Empalme, se informó.

Cabe mencionar que el ataque se dio en el contexto de su obligación de entregar el cargo este lunes 10 de noviembre por resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género.

Hospitalizan a alcalde tras atentado

El incidente se registró alrededor de las 20h00, cuando Meza se dirigía a su domicilio en el sector de Balzar-El Empalme.

Según reportes preliminares de la Policía Nacional, sujetos desconocidos a bordo de motocicletas interceptaron el automotor e hicieron al menos 20 disparos contra él.

El blindaje del vehículo permitió que el funcionario saliera con vida, aunque con heridas que requirieron atención inmediata.

Meza fue trasladado de urgencia al hospital local en Balzar, donde permanece en observación.

Un habitante del cantón, que se acercó al centro médico tras enterarse del suceso, comentó a medios locales: “Dicen que está en shock y no responde”. Las autoridades no han emitido un parte médico oficial, pero confirmaron que el alcalde se encuentra estable.

Es el segundo atentado en su contra

Este es el segundo atentado contra Galo Meza en menos de dos años. El primero ocurrió el 25 de marzo de 2024, cuando desconocidos dispararon más de 15 veces contra su vivienda en Balzar, dejando impactos en paredes y ventanas.

En esa ocasión, Meza y su familia resultaron ilesos gracias a la estructura del inmueble, pero el hecho generó conmoción en la comunidad agrícola de Guayas.

La Policía archivó el caso de 2024 por falta de pistas iniciales, aunque reactivó investigaciones tras el nuevo ataque. Fuentes oficiales indican que ambos incidentes podrían relacionarse con disputas locales, en un contexto de creciente inseguridad en la provincia del Guayas, epicentro de homicidios vinculados al narcotráfico y bandas organizadas.

Debe dejar el cargo de alcalde

La salida de Meza del cargo se debe a una resolución del TCE emitida en enero pasado, tras admitir una denuncia por violencia política de género presentada por la vicealcaldesa, Lidia Matamoros Alcívar.

La acusación se basa en presuntos insultos como llamarla “loca” y “manicho” durante sesiones municipales, lo que el tribunal calificó como infracción electoral grave.

Meza, quien asumió la alcaldía en 2023, debía entregar funciones este lunes 10 de noviembre. El TCE ordenó la medida para garantizar equidad en el proceso electoral anticipado en Balzar, un cantón clave por su producción bananera y proximidad a puertos como Guayaquil.

Alcaldes están en la mira de la delincuencia

Desde julio de 2023, los alcaldes de Ecuador se han convertido en el blanco de la delincuencia organizada. La primera víctima mortal fue el burgomaestre de Manta, Agustín Intriago, cuyo asesinato el 23 de julio causó conmoción.

Desde allí, otros cuatro alcaldes han sido asesinados:

Brigitte García, alcaldesa de San Vicente (Manabí), asesinada el 24 de marzo de 2024 junto a su director de comunicación, en un incidente armado.

alcaldesa de San Vicente (Manabí), asesinada el 24 de marzo de 2024 junto a su director de comunicación, en un incidente armado. José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), asesinado el 17 de abril de 2024 mientras realizaba actividad física en vía pública.

alcalde de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), asesinado el 17 de abril de 2024 mientras realizaba actividad física en vía pública. Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo (El Oro), asesinado el 19 de abril de 2024 en un ataque sicarial durante un evento deportivo.

alcalde de Portovelo (El Oro), asesinado el 19 de abril de 2024 en un ataque sicarial durante un evento deportivo. Eber Ponce, alcalde de Arenillas (El Oro), asesinado el 11 de enero de 2025 mientras conducía un vehículo municipal.

Además, el excandidato a alcalde de Portoviejo, José Miguel Mendoza, fue asesinado en julio de 2024. Mientras que el actual personero municipal de ese mismo cantón, Javier Pincay, fue baleado durante su campaña política en diciembre de 2022. (13).