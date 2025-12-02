Escándalo por la docuserie de Netflix sobre Sean ‘Diddy’ Combs.

La docuserie de Netflix ‘Sean Combs: The Reckoning‘ (Sean ‘Diddy’ Combs: El ajuste de cuentas) ha provocado una intensa controversia.

El conflicto tomó forma después de que un portavoz de Sean ‘Diddy’ Combs lanzara un fuerte comunicado que tilda la producción como “vergonzosa pieza de propaganda”. También acusa a Netflix de apropiarse de “material robado cuya difusión nunca fue autorizada”, lo que intensifica la tensión entre las partes involucradas.

Polémica por el uso de archivos privados

La controversia gira alrededor de grabaciones que el artista acumuló durante décadas para documentar su vida. El tráiler revela un clip donde Combs menciona: “Necesitamos encontrar a alguien que trabaje con nosotros y que haya trabajado en los negocios más sucios”, frase registrada seis días antes de su arresto en 2024 según información difundida por Variety. Estas imágenes generan cuestionamientos sobre su origen y su finalidad.

El portavoz sostiene que Netflix utiliza esas palabras “fuera de contexto” y se apropia de un archivo personal que Combs resguardó desde su juventud. También recalca que la producción incluye “conversaciones con sus abogados que nunca estuvieron destinadas a salir a la luz”, lo cual complica aún más el escenario alrededor del documental.

Netflix defiende la legalidad del material

Ante las acusaciones, un representante de Netflix remitió a Variety una declaración de la directora Alexandria Stapleton. La realizadora afirma: “Nos llegó, obtuvimos el material legalmente y tenemos los derechos necesarios”. Su respuesta busca cerrar cualquier sospecha respecto al origen de las grabaciones incluidas en la obra audiovisual.

Stapleton explicó que contactó en varias ocasiones al equipo legal del músico para solicitar una entrevista y comentarios. Sin embargo, no recibió respuesta. La directora agrega un dato llamativo: “Algo que caracteriza a Sean Combs es que siempre se graba a sí mismo, y ha sido una obsesión a lo largo de las décadas”, lo que, según ella, justificaría la magnitud del archivo utilizado.

50 Cent entra en escena y aviva la tensión con Sean ‘Diddy’ Combs

El comunicado del representante de Combs también arremete contra Curtis ‘50 Cent’ Jackson, productor ejecutivo de la serie. Lo describen como “un adversario de larga data con una venganza personal que ha dedicado demasiado tiempo a difamar al Sr. Combs”, acusación que incrementa la maleza del conflicto y crea un componente emocional dentro de la disputa mediática.

Asimismo, el texto menciona varias veces a Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix. Indica que Combs “respeta desde hace mucho tiempo” al ejecutivo y que “esperaba justicia de las personas a las que respeta”, una afirmación que añade carga simbólica al enfrentamiento.