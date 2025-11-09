¡Escándalo en Hollywood! Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso y exige millones

La actriz Blake Lively presentó una demanda millonaria contra Justin Baldoni, acusándolo de acoso y daños económicos tras el rodaje de “It Ends With Us”. Según documentos judiciales, la estrella de Hollywood exige una compensación de $161 millones.

De acuerdo con el portal TMZ, los abogados de Blake Lively presentaron la demanda en una corte de California, detallando el impacto financiero y reputacional que la actriz sufrió por la supuesta conducta del también actor y director. La noticia ha sacudido nuevamente a Hollywood y reabierto el debate sobre el acoso en la industria cinematográfica.

Millonarias pérdidas y marcas afectadas por la controversia

La esposa de Ryan Reynolds sostiene que los conflictos con Justin Baldoni afectaron directamente su trabajo artístico y sus emprendimientos. Según la denuncia, Lively perdió $56.2 millones en oportunidades profesionales debido a las descalificaciones y la “campaña de desprestigio” de la que asegura haber sido víctima.

El impacto económico alcanzó también sus marcas personales. Blake Brown, su línea de productos capilares, habría registrado pérdidas por $49 millones, mientras que Betty Buzz y Betty Booze, sus marcas de bebidas, habrían perdido $22 millones.

Reputación en riesgo y próximas audiencias judiciales

La demanda de Blake Lively incluye además $34 millones por daños a su reputación y $65 millones por el impacto negativo en redes sociales. En total, la actriz exige $161 millones a Justin Baldoni y su equipo de producción.

Por ahora, el actor y director no se ha pronunciado sobre las acusaciones. Sin embargo, se espera que ambos se enfrenten nuevamente en marzo durante la próxima audiencia del caso, en lo que promete ser uno de los juicios más mediáticos de Hollywood en 2025.

Acusaciones cruzadas entre Blake Lively y Justin Baldoni

En su denuncia, Lively asegura que Justin Baldoni, junto al productor Jamey Heath y el empresario Steve Sarowitz, lideró una “ofensiva pública coordinada” como represalia por las denuncias de acoso sexual que ella habría realizado durante el rodaje de “It Ends With Us”.

Como respuesta, Baldoni intentó contrademandar a Blake Lively y a su esposo Ryan Reynolds, alegando daños económicos por $400 millones. Sin embargo, las autoridades desestimaron la acción legal, lo que fortaleció la posición judicial de la actriz.