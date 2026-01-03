COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
FARÁNDULA

El escándalo que sacude a Will Smith al iniciar 2026

El escándalo que sacude a Will Smith al iniciar 2026 estalló tras la demanda civil presentada por un excolaborador, quien lo acusa de acoso sexual, represalias laborales y despido injustificado durante una gira musical en Estados Unidos.
El escándalo que sacude a Will Smith al iniciar 2026 por demanda en EE.UU.
Will Smith inicia 2026 con una demanda por acoso sexual presentada por un excolaborador de su gira musical.
El escándalo que sacude a Will Smith al iniciar 2026 por demanda en EE.UU.
Will Smith inicia 2026 con una demanda por acoso sexual presentada por un excolaborador de su gira musical. Foto: IG willsmith.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El actor y cantante estadounidense Will Smith enfrenta una demanda civil en Estados Unidos que marca su inicio de 2026. El proceso judicial ya genera repercusión en medios internacionales.

El demandante es Brian King Joseph, violinista eléctrico y exconcursante del reality America’s Got Talent (América tiene talento) quien trabajó con Smith en su álbum Based on a True Story (Basado en una historia real) y en la gira musical de 2025.

La demanda contra Will Smith presentada en Estados Unidos

La demanda contra Will Smith se presentó el 31 de diciembre de 2025 ante un tribunal estadounidense.

Joseph asegura que sufrió daños fisiológicos graves y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El músico sostiene que Smith y su equipo lo expusieron a situaciones irregulares, además de incurrir en represalias, intimidación, despido injustificado y acoso sexual, según documentos citados por medios de ese país.

El proceso legal también incluye a la gerencia de Treyball Studios, empresa vinculada a la organización y manejo de la gira musical.

El mensaje hallado en un hotel durante la gira de 2025

Durante marzo de 2025, mientras trabajaba en un concierto en Las Vegas, Joseph regresó a su habitación de hotel asignada por la producción. Al ingresar, detectó indicios de un acceso no autorizado.

Según su testimonio, encontró un mensaje sexual, toallitas, una botella de cerveza, medicación para VIH a nombre de otra persona y documentos médicos que no le pertenecían, de acuerdo con el medio USA Today.

La demanda detalla que la nota encontrada decía: “Brian, volveré no más tarde de las 5:30, solo tú y yo (corazón dibujado)”, firmada como “Stone F.”.

Joseph afirmó que reportó de inmediato la situación a la seguridad del hotel y a la gerencia de la gira. Sin embargo, aseguró que lo acusaron de mentir y lo responsabilizaron por el incidente.

Días después, según su versión, la producción lo despidió, y le informó que la gira “seguía en otra dirección”, sin ofrecerle justificación formal.

El documento judicial también alega que Will Smith lo “preparó y condicionó” para una “mayor explotación sexual” desde noviembre de 2024, cuando iniciaron su relación profesional.

Joseph declaró que, en los meses previos a la gira, comenzaron a pasar más tiempo a solas, y que Smith le expresó en una ocasión: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

‘De Polo a Polo con Will Smith’ llega a Disney+ y muestra la Amazonía ecuatoriana al mundo

Will Smith responde y niega las acusaciones

El 1 de enero de 2026, el abogado de Will Smith, Allen B. Grodsky, emitió una declaración al medio USA Today en respuesta a la demanda.

“Las alegaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, señaló. “Se niegan categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”, añadió.

En el proceso judicial, Brian King Joseph solicita compensación por daños personales y financieros, mientras el caso continúa en análisis por la justicia estadounidense.

Noticias en la web

