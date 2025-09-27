COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

Esmeraldas: enfrentamiento en San Lorenzo dejó un sujeto neutralizado y dos en fuga

Un enfrentamiento armado en San Lorenzo terminó con un sujeto neutralizado y dos más en fuga, tras una persecución policial que inició en el barrio Palestina.
3 minutos de lectura
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La mañana del 25 de septiembre de 2025, en el barrio Palestina del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional neutralizó a un sujeto armado tras una persecución ininterrumpida que puso en riesgo la vida de los uniformados.

Alerta y persecución en San Lorenzo

El operativo se originó luego de una llamada al ECU 911 que alertó sobre tres individuos en actitud sospechosa en el sector. Cuando los servidores policiales del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) arribaron al lugar, fueron recibidos con disparos por parte de los sospechosos.

De inmediato, los uniformados iniciaron una persecución que se prolongó por varias cuadras. Durante la huida, los individuos continuaron disparando contra los agentes, lo que incrementó el riesgo para la ciudadanía que transitaba por la zona.

Ante la agresión constante, los policías respondieron en estricto cumplimiento de protocolos de uso legítimo de la fuerza. Como resultado, uno de los sujetos resultó neutralizado, mientras que los otros dos lograron escapar al internarse entre la maleza.

Sujeto neutralizado y evidencias encontradas

El hombre aprehendido es Jonathan V.. Tras recibir atención inmediata, resultó trasladado bajo custodia a una casa de salud cercana, donde permanece estable y vigilado por personal policial.

Durante la intervención se incautó una motocicleta, considerada como evidencia dentro de la investigación. Las autoridades señalaron que los otros dos sospechosos continúan prófugos y se mantiene un operativo para localizarlos.

“Este procedimiento ratifica nuestro compromiso con la seguridad de los habitantes de San Lorenzo. Actuamos con firmeza, pero siempre respetando los derechos humanos”, se indicó a través de un comunicado.

Contexto de violencia en San Lorenzo

Este hecho ocurre en un contexto complejo para San Lorenzo, cantón fronterizo que ha enfrentado episodios de violencia vinculados a grupos armados y delitos de alto impacto en los últimos años.

 San Lorenzo, por su ubicación estratégica, ha sido escenario de enfrentamientos entre bandas que disputan rutas para actividades ilícitas. En 2018, este mismo cantón fue declarado en emergencia tras una serie de ataques armados que incluyeron la detonación de explosivos contra instalaciones policiales. Estos antecedentes refuerzan la preocupación ciudadana y la necesidad de una presencia sostenida de las fuerzas del orden.

Reacción ciudadana y medidas de seguridad

La Policía informó que reforzará los patrullajes en San Lorenzo para garantizar la seguridad de la población. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita dar con los sospechosos en fuga (31).

