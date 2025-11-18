España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

España empató 2-2 con Turquía este martes 18 de noviembre de 2025 en el Estadio de La Cartuja, asegurando su clasificación directa al Mundial 2026. Lo hizo como ganadora del Grupo E de las Eliminatorias UEFA, con 16 puntos en seis partidos.

Desarrollo del partido

España tomó la delantera temprana al minuto 4, cuando Olmo definió con precisión tras un pase filtrado en el área. El dominio español se mantuvo durante el primer tiempo, pero Turquía igualó al 42′ mediante un remate de Deniz Gül en un rebote de tiro de esquina, el primer gol encajado por La Roja en las Eliminatorias.

En la segunda mitad, los turcos, dirigidos por Vincenzo Montella, remontaron al 54′ con anotación de Salih Özcan, aprovechando un error defensivo. Esto activó cambios en el banquillo de Luis de la Fuente, quien ajustó con mayor presión ofensiva.

Respuesta y cierre

La igualada llegó al 62′, cuando Oyarzabal cabeceó un centro preciso para el 2-2, calmando las tensiones en el estadio con 45.000 espectadores. Turquía presionó en los minutos finales, pero la defensa española, liderada por Unai Simón, resistió para mantener el empate.

El resultado finalizó la campaña de España con cinco victorias y un empate, 21 goles a favor y solo 2 en contra. Turquía sumó 13 puntos y accedió al repechaje de marzo 2026, mientras Georgia (3 puntos) y Bulgaria (0) quedaron eliminadas.

Historial en Mundiales

Esta clasificación marca la undécima participación consecutiva de España en Copas del Mundo, desde 1978. La Roja ausentó en 1974 tras perder la repesca ante Yugoslavia (1-0), y previamente en 1930, 1938, 1954, 1958 y 1970.

Como campeona del mundo en 2010 y de Europa en 2024, España encadena su decimoséptimo torneo mayor consecutivo, incluyendo Eurocopas, tras su última ausencia en la EURO 1992.

Desempeño reciente

Desde el título en Sudáfrica 2010 bajo Vicente del Bosque, España no superó la fase de grupos en Brasil 2014, cayó en octavos ante Rusia en 2018 (por penales) y ante Marruecos en Qatar 2022 (por penales). Ahora, bajo De la Fuente, busca redimirse en el torneo de 48 selecciones.

Contexto de las Eliminatorias

Las Eliminatorias UEFA otorgan 12 plazas directas y 4 vía repechaje. España dominó el Grupo E desde la goleada 6-0 en Turquía (septiembre 2025), con hat-trick de Mikel Merino. El sorteo del Mundial se realiza en diciembre 2025, con España como favorita.

La Roja inicia pretemporada en junio 2026, enfrentando sedes en EE.UU., México y Canadá. Este boleto extiende su récord de clasificaciones ininterrumpidas, consolidando su presencia en la élite.

Próximos retos

Con la clasificación asegurada, De la Fuente enfocará en la Nations League y amistosos preparatorios. Jugadores como Olmo y Oyarzabal destacaron, mientras Turquía define rivales en repechaje.