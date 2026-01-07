España libera a presunto cabecilla de Los Tiguerones por falta de garantías en proceso de extradición

El 29 de diciembre de 2025, la Audiencia Nacional dispuso la liberación en España de Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Comandante Willy, señalado como cabecilla de Los Tiguerones, debido a que Ecuador no habría presentado a tiempo las garantías solicitadas para su extradición.

Según información judicial conocida este miércoles, la decisión se adoptó tras el vencimiento de los plazos establecidos para que el Estado ecuatoriano remitiera garantías formales sobre las condiciones de reclusión, específicamente relacionadas con el derecho a la vida y la integridad personal del procesado en caso de ser trasladado.

Alcívar Bautista había sido capturado en octubre de 2024 en Cataluña, en el marco de una operación de las autoridades españolas. Posteriormente, la justicia de ese país aprobó dos procesos de extradición, en mayo y junio de 2025, por causas vinculadas a terrorismo y delincuencia organizada.

No obstante, los jueces españoles condicionaron la entrega a la presentación de garantías diplomáticas y penitenciarias por parte de Ecuador. Al no cumplirse este requisito dentro del plazo legal, se dispuso su puesta en libertad, sin que ello implique el archivo de las investigaciones en curso.

Procesos judiciales y señalamientos

Dentro del expediente por terrorismo, las autoridades ecuatorianas lo vinculan con hechos ocurridos en enero de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en las instalaciones de TC Televisión. En ese proceso, se sostiene que el entonces detenido habría mantenido comunicación remota con los participantes del ataque, presuntamente emitiendo instrucciones durante el evento.

Además, en el caso por delincuencia organizada, a Alcívar Bautista se lo señala como líder máximo de la estructura criminal Los Tiguerones, organización investigada por múltiples hechos violentos en Ecuador y considerada una de las más activas del país.

Las autoridades judiciales españolas aclararon que la liberación responde a aspectos procedimentales y no a una valoración de fondo sobre la responsabilidad penal del implicado.

Salida de América y vida en España

De acuerdo con los registros del proceso, el ahora liberado habría salido de Sudamérica utilizando documentación presuntamente falsa, desplazándose desde Colombia hacia Europa con una identidad venezolana. Estos hechos forman parte de las investigaciones abiertas en España.

Ya en territorio español, creó una empresa de transporte junto a un familiar y mantenía un nivel de vida elevado, movilizándose en vehículos de alta gama, según consta en los informes policiales incorporados al expediente.

Durante su captura, las autoridades incautaron dinero en efectivo, teléfonos móviles y documentación, elementos que permanecen bajo análisis judicial y podrían derivar en nuevas actuaciones legales.

Escenario legal y seguimiento

La liberación de Alcívar Bautista no cierra los procesos ni impide que Ecuador reactive la solicitud de extradición, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por la justicia española. Tampoco excluye posibles medidas futuras si se configuran nuevas causas o incumplimientos migratorios.

Las autoridades ecuatorianas no han informado, hasta el momento, si iniciarán nuevas gestiones diplomáticas para reactivar el pedido. En tanto, el caso continúa bajo seguimiento judicial en España (12).