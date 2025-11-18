España pierde a Carlos Alcaraz para el debut ante República Checa en las Finales de Copa Davis

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este martes 18 de noviembre de 2025 que no disputará las Finales de la Copa Davis en Bolonia, Italia.

Su ausencia se debe a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió durante la final de las ATP Finals ante Jannik Sinner el domingo anterior.

Anuncio oficial de la baja

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Alcaraz expresó: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir”. El murciano, de 22 años, agregó que jugar por España es “lo más grande que hay” y que se va “dolido a casa”.

El número 1 mundial viajó el lunes desde Turín a Bolonia para unirse a la concentración del equipo español, pero pruebas médicas revelaron una sobrecarga muscular importante con edema marcado, según confirmó la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Origen de la lesión

Alcaraz notó molestias en el primer set de la final de las ATP Finals contra Sinner, donde fue atendido por el equipo médico y jugó con un vendaje compresor. A pesar de completar el encuentro, que perdió en tres sets, el dolor persistió y derivó en la decisión de no competir para evitar una posible rotura.

En rueda de prensa posterior al partido en Turín, el español minimizó el impacto inicial: “Podía correr bien y llegar a las pelotas, aunque a veces pensaba en cómo sería si hiciera mis locuras habituales”. Sin embargo, el alto volumen de partidos en 2025 —80 encuentros en 17 torneos— aceleró la evaluación médica.

Impacto en el equipo español

David Ferrer, capitán de España, reconoció la ausencia como un revés: “No hace que seamos favoritos porque es una competición de equipo, pero es verdad que ayuda tenerlo y es mejor que no tenerlo”. El equipo esperó hasta última hora al jugador de Murcia, pero la carga acumulada y el riesgo de agravamiento forzaron la baja.

España debutará este jueves 20 de noviembre a las 10:00 horas (hora española) ante República Checa en los cuartos de final. Sin Alcaraz, el combinado se reduce a Jaume Munar (36º), Pablo Carreño (89º), Pedro Martínez (95º) y Marcel Granollers, con Munar y Carreño como probables singlistas.

Rival checo y formato de la competición

República Checa presenta un equipo sólido con tres jugadores en el top-35: Jiri Lehecka (17º), Jakub Mensik (19º) y Tomas Machac (32º). El ganador de este cruce avanzará a semifinales contra el vencedor del duelo entre Alemania y Argentina, programado para el viernes.

Las Finales de la Copa Davis 2025 se disputan en formato de Final 8 en Bolonia del 19 al 24 de noviembre, con partidos al mejor de tres sets. España busca su séptima Ensaladera, la última en 2019, tras superar la fase de grupos ante Australia y Chile.

Contexto de la temporada de Alcaraz

Alcaraz, quien confirmó su regreso al número 1 mundial tras las ATP Finals, cierra el año con solo nueve derrotas y un 88,7% de victorias. Regresará a Murcia este martes para reposar y reincorporarse a los entrenamientos a mediados de diciembre, según su staff.

La ausencia también implica que España no contará con Alejandro Davidovich Fokina (14º), no convocado inicialmente y quien rechazó una posible incorporación como quinto hombre. Ferrer deberá ajustar la estrategia para los individuales y dobles, donde Granollers podría pairing con Martínez o Munar.

Próximos pasos para España

El equipo español entrena en Bolonia con la moral alta pese a la baja, enfocados en el debut. Otros cuartos incluyen Francia-Bélgica (martes) e Italia-Austria (miércoles). La competición, que Alcaraz soñaba disputar, pierde uno de sus mayores atractivos, pero el formato de equipo permite oportunidades para el resto de la plantilla.