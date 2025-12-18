España y Argentina se enfrentarán en la Finalissima el 27 de marzo de 2026 en Catar

La UEFA y la CONMEBOL anunciaron este jueves 18 de diciembre de 2025 que las selecciones de España y Argentina, campeonas de la Eurocopa 2024 y Copa América 2024 respectivamente, disputarán la Finalissima 2026 el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Lusail, Catar, como duelo entre los líderes del ranking FIFA.

El partido, organizado en colaboración con el Comité Organizador Local de Qatar, enfrentará a las selecciones número uno y dos del mundo a tres meses del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta será la primera participación de España en la Finalissima, competencia que ha tenido tres ediciones previas: dos bajo el nombre Copa Artemio Franchi (1985 y 1993, ganadas por Francia y Argentina) y la de 2022 (Argentina 3-0 Italia en Wembley).

Historia de enfrentamientos

España llega con una racha de 31 partidos oficiales sin derrota, igualando el récord de Italia (2018-2021). El último encuentro entre ambas selecciones fue un amistoso en marzo de 2018 en el Estadio Metropolitano de Madrid, con victoria española por 6-1 (goles de Isco en tres ocasiones, Diego Costa, Iago Aspas y Thiago).

En total, se han enfrentado en 11 ocasiones, con seis victorias para Argentina y cuatro para España, más un empate. El único precedente oficial es el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo argentino por 2-1.

Declaraciones oficiales

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó que la Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos “más prestigiosos” del fútbol, resaltando el “alcance global” del deporte y el “vínculo duradero” entre confederaciones. “Esperamos una noche memorable de fútbol de primera clase y celebración”, añadió.

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, señaló que el partido es “más que una competición”: “Es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico”.

Sede y organización

Su Excelencia el Jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, Ministro de Deportes y Juventud y Presidente del Comité Organizador Local, expresó orgullo por albergar el “prestigioso partido” entre dos campeones. “Contamos con una amplia trayectoria en la organización de eventos deportivos de talla mundial, brindando una experiencia excepcional a aficionados y medios de comunicación. Ser sede de la Finalissima 2026 demuestra una vez más la confianza que nuestros socios siguen depositando en Catar”.

El Estadio Lusail, escenario de la final del Mundial 2022 donde Argentina se coronó campeona, será el cuarto en acoger esta competencia intercontinental.

La Finalissima

La Finalissima forma parte del acuerdo de colaboración renovado entre UEFA y CONMEBOL, que busca promover duelos entre los mejores de Europa y Sudamérica. Argentina defiende el título obtenido en 2022 y ostenta dos de los tres trofeos disputados en el formato moderno.Este anuncio cierra el calendario preparatorio para ambas selecciones rumbo al Mundial 2026, destacando la cooperación intercontinental en el fútbol.