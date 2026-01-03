Estados Unidos avisa a los gobernantes de Cuba de que deberían estar “precupados” tras la captura de Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, el cubano-estadounidense Marco Rubio, advirtió este sábado 3 de enero de que los gobernantes de Cuba deberían de estar “preocupados” tras el ataque de la pasada noche en el que resultó capturado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Si yo viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno estaría preocupado al menos un poco”, afirmó Rubio en declaraciones a la prensa durante el acto en Mar-a-Lago en el que él, el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos revelaron todos los detalles de la operación para capturar a Maduro.

Rubio aseguró que Cuba está “gobernada por hombres incompetentes y seniles, que a veces no se ven, pero incompetentes en cualquier caso”. Además, aseguró que la seguridad de Maduro y “toda la agencia de espionaje” venezolana está “llena de cubanos”. “Esta isla pobre tomó Venezuela”, recalcó en referencia a la supuesta influencia cubana en Caracas.

“En algunos casos, uno de los problemas más grandes que tienen los venezolanos es que deberían declarar su independencia de Cuba. Han intentado colonizarla desde el punto de vista de la seguridad, así que sí, si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno estaría preocupado al menos un poco”, argumentó.

Trump también se refirió a Cuba

Antes que Rubio, también Trump se refirió de soslayo a Cuba y aseguró que busca “rodearnos de buenos vecinos”. Cuba “no lo está pasando muy bien ahora mismo”, según Trump, que la considera “un país fallido”.

“Es muy parecido en el sentido de que queremos ayudar a la gente de Cuba, pero también queremos ayudar a la gente que se ha visto obligada a salir de Cuba y a vivir en este país”, plateó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó cerca de las 17h00 (Ecuador) a Nueva York, Estados Unidos. Llegó en un avión oficial del gobierno norteamericano. El mandatario deberá enfrentar a la justicia neoyorquina por cargos de narcotráfico, entre otros.