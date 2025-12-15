Estados Unidos cancela permisos de reunificación familiar para ecuatorianos: todo lo que debes saber

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó la eliminación total de los programas de Permisos de Reunificación Familiar (FRP), una medida que impacta directamente a migrantes de Ecuador y a sus familiares inmediatos.

DHS elimina programas FRP por riesgos de seguridad

La decisión se anunció el viernes 12 de diciembre de 2025, luego de que el DHS identificara abusos en los permisos humanitarios, los cuales permitieron el ingreso de extranjeros sin controles completos de seguridad.

Según la autoridad migratoria, estos programas facilitaron que personas sin investigaciones de antecedentes adecuadas eludieran el proceso tradicional de permisos de permanencia temporal, generando vulnerabilidades críticas.

Estados Unidos cancela permisos de reunificación familiar caso por caso

La administración estadounidense aclaró que el permiso de permanencia temporal nunca se concibió para usarse de esta manera y anunció que retomará la evaluación caso por caso, conforme a la intención original del Congreso.

Además, el DHS calificó la cancelación de los programas FRP como un retorno a políticas de sentido común y al principio de “Estados Unidos Primero”, enfocado en reforzar la seguridad nacional.

“El deseo de reunir a las familias no está por encima de la responsabilidad del Gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública”, pronunció el organismo.

Con esta postura, el Gobierno de Donald Trump busca cerrar brechas de control migratorio y priorizar la seguridad, protección y bienestar económico de los ciudadanos estadounidenses.

Fecha límite para salir de Estados Unidos tras cancelación FRP

El Departamento de Seguridad Nacional informó que una notificación del Registro Federal detalla cómo se administrará la cancelación de los programas FRP y los plazos oficiales.

Si un extranjero mantiene vigente su permiso de permanencia temporal después del 14 de enero de 2026, este quedará cancelado, salvo que exista un Formulario I-485 presentado hasta el 15 de diciembre de 2025 y aún pendiente.

Qué ocurre con migrantes que tramitan la residencia

Los extranjeros con un Formulario I-485 pendiente conservarán su permiso hasta que expire el periodo otorgado o exista una decisión final sobre la solicitud, lo que ocurra primero.

En caso de denegación, el permiso se cancelará de inmediato y el extranjero deberá abandonar Estados Unidos sin demora, según precisó el DHS.

Revocatoria de permisos de trabajo y salida obligatoria

“Cuando cancelamos el período permiso de permanencia temporal de un extranjero bajo los programas FRP, también revocaremos su autorización de empleo basada en dicho permiso de permanencia temporal”, anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que quienes no cuenten con una base legal deberán salir del país antes de que finalice su permiso vigente.

CBP Home habilita salida voluntaria con incentivos

Los extranjeros afectados deben notificar su salida mediante la aplicación CBP Home, que ofrece bonificación económica, asistencia financiera, apoyo con documentos de viaje y condonación de multas civiles para quienes cumplan los requisitos.

El DHS recomendó consultar los canales oficiales para conocer todos los detalles del proceso y los beneficios disponibles.