Mundo
Estados Unidos

Estados Unidos declara a Nicolás Maduro “bajo arresto” y anuncia que lo someterá a juicio

Tropas de Estados Unidos capturaron esta madrugada a Nicolás Maduro en Venezuela; enfrentaría juicio en territorio estadounidense.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra ahora mismo “bajo arresto” y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos todavía no especificados. Esto, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.

Nicolás Maduro, “capturado” y sacado de Venezuela

El senador republicano por Utah, Mike Lee, informó en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, “capturado” esta madrugada y extraído del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

EE. UU. ejecuta ofensiva y afirma haber capturado a Nicolás Maduro y su esposa

“Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, manifestó. Agregó que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados “para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, sin dar más detalles.

Acusaciones contra el presidente de Venezuela

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro formalmente por corrupción, narcotráfico y otros cargos en 2020. Mientras que el Departamento de Estado anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Al anunciar la captura de Maduro, el presidente Trump afirmó que se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. La acusación formal se presentó en el Distrito Sur de Nueva York.

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

La “captura” de Maduro y los ataques de Estados Unidos a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países.

Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Cuestionan la detención de Nicolás Maduro

El secretario de Estado “no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de EEUU”, añadió el senador ultraconservador. En la llamada no ha trascendido el estado de salud del matrimonio.

En medio de críticas de senadores de la oposición demócrata sobre la legalidad de la operación, Lee esgrime que la operación “probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

También habló el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. “El tirano se ha ido”, declaró Landau en lo que ha descrito como “un nuevo amanecer para Venezuela”. “Ahora, por fin, se enfrentará la justicia por sus crímenes”, añadió en su cuenta de X.

