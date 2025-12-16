Estados Unidos designa al Clan del Golfo como organización terrorista internacional

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunció este martes que designó como organización terrorista extranjera a la banda colombiana Clan del Golfo, que actualmente mantiene contactos con el Ejecutivo de Colombia en el marco de la política de “paz total” de Gustavo Petro.

“Hoy, el Departamento de Estado está designando al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado”, reza un comunicado publicado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a través de la página web de su oficina.

El Clan del Golfo es “una organización criminal violenta”

Washington sostuvo que esta banda es “una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros”. Añadió que su “principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”. “Es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y civiles en Colombia”, indicó.

En este sentido, Rubio subrayó que “Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger” al país. Así como para “detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”. “Nos comprometemos a negar la financiación y los recursos a estos terroristas”, concluyó.

Negocian la paz en Colombia

Esta medida llega apenas diez días después de que Bogotá y el grupo criminal, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, acordara en la capital de Qatar, Doha, la creación a partir de marzo de tres zonas temporales para la “reubicación progresiva” de combatientes. El documento contempla la “suspensión” de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición.

Las partes también acordaron –bajo los auspicios de un grupo de cinco países mediadores entre los que estaba España– llevar a cabo “acciones humanitarias” concretas para determinar “las condiciones de salud de los integrantes del grupo armado en centros penitenciarios dentro y fuera del país”.

El poder del Clan del Golfo

El Clan del Golfo es la principal organización criminal de Colombia, surgida tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

Fundado alrededor de 2007 por exparamilitares como Daniel Rendón Herrera (alias Don Mario), consolidó su poder bajo los hermanos Úsuga: Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel), capturado en 2021 y extraditado a EE.UU., y Juan de Dios Úsuga (alias Giovanni), abatido en 2012.

En diciembre de 2025, su liderazgo recae en Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (alias Chiquito Malo) y Gonzalo de Jesús Bustos Candelario (alias Gonzalito). Tiene una estructura jerárquica de más de 30 cabecillas principales y miles de miembros (estimados en hasta 9.000).

Dedica sus actividades principales al narcotráfico de cocaína, extorsión, minería ilegal y control territorial, con presencia en más de 20 departamentos colombianos y conexiones internacionales. (13).