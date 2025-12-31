COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Migrantes

Estados Unidos endurece el asilo desde diciembre 31: alerta para ecuatorianos con casos abiertos

Una nueva regla federal vigente desde hoy endurece el asilo en EE. UU., permitiendo negar solicitudes por riesgos de salud o seguridad y afectando a migrantes ecuatorianos.
Estados Unidos endurece el asilo desde diciembre 31 alerta para ecuatorianos con casos abiertos.
Estados Unidos endurece el asilo desde diciembre 31 alerta para ecuatorianos con casos abiertos.

Desde el 31 de diciembre de 2025, una nueva normativa federal impactará directamente los procesos de asilo en Estados Unidos. El anuncio fue realizado por el Department of Homeland Security (DHS) y el Department of Justice (DOJ), y busca reforzar los criterios que permiten negar el asilo a personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional o la salud pública del país.

Aunque el comunicado no menciona nacionalidades específicas, la medida afecta a todos los solicitantes de asilo, incluidos miles de ecuatorianos que actualmente tienen casos abiertos o están en proceso de presentar su solicitud.

¿En qué consiste exactamente la nueva regla?

La norma aclara cuándo una persona puede ser declarada inelegible para el asilo o para la suspensión de deportación si, durante una emergencia de salud pública, las autoridades consideran que representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

El reglamento original fue aprobado en diciembre de 2020, pero su entrada en vigor se postergó varias veces. En esta actualización, el DHS y el DOJ eliminan disposiciones obsoletas, pero mantienen intactas las cláusulas clave relacionadas con riesgos sanitarios. En términos prácticos, el Gobierno conserva la potestad de usar emergencias de salud pública como argumento para bloquear solicitudes de asilo.

Congelamiento de solicitudes: una señal de alerta

Un punto que genera especial preocupación es que, desde el 2 de diciembre, el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) puso en pausa todas las solicitudes de asilo mientras realiza una revisión integral.

Para los migrantes ecuatorianos, esto significa más espera, más incertidumbre y menos claridad sobre los tiempos del proceso. Casos que parecían avanzar pueden quedar estancados sin una fecha concreta de resolución.

Contexto político y enfoque de seguridad

El propio comunicado señala que esta regla forma parte de los esfuerzos para respaldar las prioridades de la administración de Donald Trump, con un enfoque explícito en endurecer los filtros de seguridad. El mensaje es claro: el asilo se evaluará no solo desde el punto de vista humanitario, sino también desde una óptica de seguridad nacional y salud pública.

@1800migranteAsilo ecuatorianos en PELIGRO – El Asilo para miles de ecuatorianos está en riesgo!! Atenti !! Aqui un vivo que se realizó en tiktok y que cubre algunas novedades sobre el Asilo en USA y varias preguntas de las personas que nos miraban en ese momento. La Dra. Andrea Ledesma y William Murillo nos dan mas detalles.

♬ original sound – 1800Migrante.com

¿Qué deben hacer los migrantes ecuatorianos ahora?

Para quienes están en EE. UU. o planean solicitar asilo, este es un momento clave para informarse bien y no improvisar. Expertos recomiendan:

  • Consultar con un abogado de inmigración acreditado.

  • Mantener documentación médica y legal en orden.

  • Evitar información incompleta o contradictoria en sus solicitudes.

  • No asumir que “todo sigue igual”: las reglas sí están cambiando.

Una migración cada vez más vigilada

Esta nueva normativa confirma una tendencia: el asilo en Estados Unidos se vuelve cada vez más restrictivo y técnico. Para la comunidad ecuatoriana, históricamente trabajadora y mayormente pacífica, el reto será demostrar no solo necesidad humanitaria, sino también cumplimiento estricto de normas cada vez más exigentes.

En tiempos de cambios, la información clara es la mejor defensa. Y hoy, más que nunca, estar bien asesorado puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera del sistema. (04)

