Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Estados Unidos incluye en su ‘lista negra’ al mexicano Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, ‘El Marro’

EE.UU. sancionó este miércoles al Cártel de Santa Rosa de Lima y a 'El Marro', quien dirige la organización desde prisión.
El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido en 2020, pero eso no le restó poder.
El Diario

Redacción ED.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este miércoles en su lista de sanciones al Cártel de Santa Rosa de Lima. Así como a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’.

A Yépez Ortiz se lo incluyó ya que sigue dirigiendo la organización a pesar de haber sido detenido en 2020 y condenado a 60 años de prisión en México.

Estados Unidos señala al cártel de Santa Rosa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que ‘El Marro’ y el cártel obtienen principalmente beneficios del tráfico de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato, donde surgió en 2014.

Además, la entidad indicó que las actividades ilícitas del cártel contribuyen al mercado negro de combustible y privan al Gobierno mexicano de estos ingresos. Además, menoscaban los intereses de las empresas estadounidenses de petróleo y gas natural.

Estados Unidos designa al Clan del Golfo como organización terrorista internacional

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas sanciones son parte de las promesas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “erradicar por completo” a los cárteles de la droga y proteger al pueblo estadounidense.

La fuente de ingresos de los narcotraficantes

La OFAC destacó que el robo y contrabando de petróleo y combustible, que en México se conoce como huachicol, es actualmente la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico de los cárteles de la droga.

A través del robo de refinerías, la perforación ilegal, el secuestro de camiones cisterna, pero también el soborno a trabajadores de la petrolera estatal Pemex, estos ladrones obtienen el combustible que posteriormente venden en el mercado negro en México, Estados Unidos y países de Centroamérica.

El cártel tiene más de una década de operatividad

El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) es una organización criminal mexicana con base en Guanajuato, fundada alrededor de 2014. Se especializa principalmente en el robo de combustible (huachicol), aunque también realiza narcotráfico, extorsiones y secuestros.

Su líder histórico es José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’ (nacido en 1980), quien ascendió al mando tras la desaparición de un fundador previo. En 2017, el CSRL declaró guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del huachicol. Esto, desató una ola de violencia que convirtió a Guanajuato en uno de los estados más violentos de México.

‘El Marro’ fue detenido en agosto de 2020 y condenado en 2022 a 60 años de prisión por secuestro. Además enfrenta cargos por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.

El grupo permanece activo, con células regionales y brotes de violencia ocasionales. (13).

