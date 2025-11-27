COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Estados Unidos

Estados Unidos revisará permisos de residencia permanente tras ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional

Estados Unidos realizará una revisión masiva de 'green cards' de inmigrantes de países de "especial preocupación", tras tiroteo que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional heridos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Los permisos de residencia de ciudadanos de 19 países entrarán a revisión.
Los permisos de residencia de ciudadanos de 19 países entrarán a revisión.
Los permisos de residencia de ciudadanos de 19 países entrarán a revisión.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que revisará los permisos de residencia permanente de extranjeros procedentes de “países de especial preocupación” tras el tiroteo perpetrado a manos de un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional, en Washington.

“Bajo la dirección del presidente, he ordenado una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada tarjeta verde (green card)para cada extranjero procedente de un país de especial preocupación”, señaló el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, en la red social X.

Estados Unidos dice que la protección de sus ciudadanos es “primordial”

En este sentido, indicó que “la protección” de Estados Unidos y de la población “sigue siendo primordial”. “El pueblo estadounidense no asumirá el coste de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior”, agregó.

Edlow, sin embargo, no especificó qué países son de ‘especial preocupación’, si bien la cadena CNN adelantó que se trataría de los 19 países que aparecen en la orden ejecutiva del pasado mes de junio sobre restricciones de entrada a Estados Unidos, entre los que se encuentran Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán o Yemen.

Cuatro cargos contra sospechoso del tiroteo

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, acusó este mismo jueves al sospechoso, identificado como Rahmanulá Lajanwal, de tres cargos de agresión con intención de matar y uno por posesión ilegal de armas por disparar a plena luz del día contra los dos agentes, que permanecen en estado crítico.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) confirmó que el sospechoso del tiroteo –que se trasladó desde su domicilio en el estado de Washington hasta la capital del país– trabajó con una unidad militar de Kandahar respaldada por la CIA durante la guerra en Afganistán. Las autoridades habían descartado cualquier vínculo con el terrorismo antes de su entrada a territorio estadounidense.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en la capital, Washington, durante meses como parte de la ofensiva anticrimen impulsada por la Administración Trump en la ciudad, y que ha expandido a otros lugares del país.

Las víctimas del tiroteo

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó que los dos heridos permanecen todavía en estado crítico.

“Los dos guardias nacionales son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, miembros uniformados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y estaban en Washington DC para garantizar la seguridad de la ciudad”, detalló en rueda de prensa.

Además, se conoció que el sospechoso enfrenta hasta 15 años de prisión, por lo que las autoridades han descrito como “ataque selectivo”.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional impulsa propuesta legislativa para proteger la salud mental infantil

Estados Unidos revisará permisos de residencia permanente tras ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Corte Constitucional ordena reintegro inmediato de Mónica Palacios a la Asamblea Nacional

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional impulsa propuesta legislativa para proteger la salud mental infantil

Estados Unidos revisará permisos de residencia permanente tras ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Corte Constitucional ordena reintegro inmediato de Mónica Palacios a la Asamblea Nacional

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional impulsa propuesta legislativa para proteger la salud mental infantil

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Corte Constitucional ordena reintegro inmediato de Mónica Palacios a la Asamblea Nacional

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Ecuador logra que el Banco Mundial le apruebe créditos por un total de 1100 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO