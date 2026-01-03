Estados Unidos siguió los movimientos de Nicolás Maduro durante meses, revela Dan Caine

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, explicó que en la operación para capturar a Nicolás Maduro fue alcanzado por fuego venezolano uno de sus helicópteros militares. Sin embargo, el aparato pudo regresar a la base.

El operativo para capturar a Maduro duró más de dos horas

Indicó que la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas. Sin embargo, “uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando”.

Caine destacó que toda la operación, denominada Operación Resolución Absoluta, duró dos horas y 20 minutos.

Además, explicó que esta primera incursión iniciada en la noche del viernes antecedió a la “fuerza de extracción” que fue la que finalmente capturó y sacó a Maduro de Venezuela. El tripulante más joven tenía 20 años y el más mayor, 49.

Usaron “fuego de autodefensa”

En la evacuación, los militares estadounidenses tuvieron que abrir “fuego de autodefensa” frente a las acciones de fuerzas antiaéreas en tierra, según Caine.

Los helicópteros llegaron al complejo de Maduro a las 02h00 de Caracas. Mientras que el último salió de Venezuela a las 04h29 con destino al ‘USS Iwo Jima’.

“Maduro y su esposa, ambos imputados, se entregaron y fueron llevados bajo custodia del Departamento de Justicia con la ayuda de nuestros increíbles militares de una forma profesional y precisa, sin pérdidas de vidas de Estados Unidos y tras apresar a las personas acusadas”, explicó.

Siguieron los movimientos de Maduro durante meses

Además, ha destacado la labor de los servicios de inteligencia en toda la operación. “Nuestros equipos de inteligencia aéreos y terrestres han aportado información en tiempo real a la fuerza en tierra para que pudieran desplazarse con seguridad en un entorno complejo sin correr riesgos innecesarios”, apuntó Caine.

En total participaron 150 aparatos en todo el hemisferio americano que funcionaron basándose en “décadas de experiencia” de lucha contra el “terrorismo” en Oriente Próximo, el suroeste de Asia y en África, según Caine.

Agregó que las fuerzas estadounidenses llevaban meses preparando el ataque. Estas, siguieron a Maduro “para comprender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía,…”.

Maduro fue arrestado junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y conspiración. Mientras la opositora María Corina Machado celebró el fin del chavismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió pruebas de vida.