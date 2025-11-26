COMUNIDAD POR USD 1
Estas son las tres provincias en las que más divorcios se han registrado en este 2025

La relación entre matrimonios y divorcios en 2025 muestra que, por cada 100 bodas celebradas, se han registrado aproximadamente 48 divorcios.
El Registro Civil de Ecuador ha inscrito 19.539 divorcios en todo el territorio nacional entre enero y noviembre de 2025.
Por cada 100 bodas celebradas, se han registrado aproximadamente 48 divorcios en el 2025.
El Registro Civil de Ecuador ha inscrito 19.539 divorcios en todo el territorio nacional entre enero y noviembre de 2025. Esta cifra representa casi la mitad de los 40.447 matrimonios celebrados en el mismo período. Así lo dio a conocer la misma institución, según los datos oficiales que reposan en sus archivos. Pichincha encabeza la lista con 4.300 divorcios registrados, seguida por Guayas con 3.169 y Azuay con 1.784 disoluciones matrimoniales.

Estas tres provincias concentran más de la mitad del total nacional y también lideran las estadísticas de matrimonios. En lo que respecta a las uniones, Guayas y Pichincha vuelven a posicionarse como las provincias con mayor número de matrimonios en 2025. Las dos provincias han mantenido el patrón histórico. Agosto continúa siendo el mes con mayor cantidad de bodas en el país con más de 4 mil en todo el país.

Patrones regionales en la disolución de matrimonios

Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, señaló que la institución gestiona cada trámite de divorcio con sensibilidad y profesionalismo. Para ello acompañan a los ciudadanos en procesos que implican decisiones personales profundas. “Son momentos trascendentales en la vida de las personas y nuestro compromiso es brindar un servicio eficiente y respetuoso”, afirmó Rivadeneira.

Los datos reflejan patrones regionales claros en la disolución de matrimonios, con concentración en las provincias más pobladas y urbanizadas del país. Aunque cada caso responde a motivos individuales, especialistas coinciden en que muchas separaciones buscan garantizar bienestar emocional. También el equilibrio personal y respeto mutuo para las partes involucradas.

48 divorcios por cada 100 bodas en el 2025

La relación entre matrimonios y divorcios en 2025 muestra que, por cada 100 bodas celebradas, se han registrado aproximadamente 48 divorcios hasta el corte de noviembre. Esta proporción es similar a la observada en años anteriores, según series históricas del Registro Civil. La Dirección General de Registro Civil continúa actualizando sus plataformas digitales para agilizar tanto los trámites de matrimonio como de divorcio.

Aquello permite a los ciudadanos realizar gran parte del proceso en línea y reducir tiempos de espera. Los registros oficiales están disponibles para consulta pública en el portal institucional y se actualizan mensualmente. Aquello ofrece transparencia sobre las tendencias demográficas y familiares en Ecuador.

