Estas son las vías cerradas en Quito por los tres conciertos que brindará la cantante colombiana Shakira

Quito se prepara para recibir tres presentaciones masivas de la artista colombiana en el Estadio Olímpico Atahualpa dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Estas están programadas para la noche de este sábado 8, mañana domingo 9 y el martes 11 de noviembre. La magnitud de los conciertos de Shakira ha generado un impacto significativo en la logística nacional. Debido a esto, se han anunciado varias vías cerradas en Quito, lo que ha provocado que se agoten los boletos de vuelos internos y del transporte terrestre interprovincial con destino a la capital durante estas fechas.

Ante la alta demanda y para garantizar la seguridad vial, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inició los cierres viales secundarios desde las 22h00 del viernes 7 de noviembre. Estos operativos se mantendrán activos en horarios específicos durante los días de los eventos: hasta las 23h00 del sábado 8; de 14h00 a 23h00 el domingo 9; y nuevamente desde las 22h00 del lunes 10 hasta las 23h00 del martes 11 de noviembre.

Vías afectadas y rutas alternas por vías cerradas en Quito

Los cierres secundarios restringen el paso vehicular en intersecciones estratégicas cercanas al estadio. Las calles afectadas incluyen la Av. Gaspar de Villarroel en su cruce con la Av. 6 de Diciembre, la Av. Eloy Alfaro y Luis Armendáriz, así como tramos de la Av. Portugal y la Av. República del Salvador. Además, la Av. De Los Shyris permanecerá cerrada desde El Telégrafo hasta Suecia.

Para mitigar la congestión por los conciertos de Shakira, las autoridades recomiendan utilizar vías alternas. Las opciones habilitadas para la circulación general son las avenidas Eloy Alfaro, De Los Shyris (fuera del tramo cerrado), 10 de Agosto, Portugal (tramos habilitados), Gaspar de Villarroel y De la Prensa.

Horarios del transporte público

El sistema de transporte municipal ha ajustado sus operaciones para facilitar la movilización de los asistentes. El Trolebús operará en horario extendido hasta las 00h00 durante los tres días de concierto (8, 9 y 11 de noviembre). Además, las paradas específicas incluirán El Labrador y Estadio, claves para el evento.

Por otro lado, la Ecovía presenta modificaciones en sus circuitos. El servicio de sur a norte llegará únicamente hasta la parada San Martín en horarios definidos: hasta las 21h00 el sábado, 20h00 el domingo y 22h00 el martes. La estación Río Coca funcionará con normalidad. Según informó la Alcaldía, se insta a los usuarios a planificar sus traslados con antelación.