Denisse Delgado, hija de ‘Chanel’ cumplió un año desaparecida ante un lento avance judicial

Este lunes 12 de enero de 2026 se cumplió un año de la desaparición de Denisse Dayanara Delgado Mejía, de 18 años de edad. Ella es hija de la tiktoker Silvana Mejía, conocida como ‘Chanel’. La desaparición se reportó en Manta, provincia de Manabí, en el año 2025. A pesar del paso del tiempo, la familia mantiene la esperanza de que la joven esté viva, mientras el proceso judicial enfrenta retrasos sin avances significativos.

La audiencia contra varios sospechosos, programada para el martes 6 de enero de 2026 en el Palacio de Justicia de Manta, se suspendió. Es la tercera vez que aquello ocurre. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado oficialmente las razones de la postergación. A decir, de ‘Chanel’, aquello genera mayor incertidumbre en los familiares.

Denisse Delgado, de 18 años, aún no aparece

Denisse Dayanara Delgado Mejía desapareció el 12 de enero de 2025 tras salir con cinco amigos a la playa de San Mateo, en Manta. Los acompañantes aparecieron al día siguiente en General Villamil Playas (provincia de Guayas) y aseguraron haber sido víctimas de un secuestro. Los amigos aparecieron, algunos golpeados, pero Denisse nunca regresó. El caso se investiga como desaparición involuntaria, con varios implicados procesados.

Su madre, Silvana Mejía (Chanel) ha expresado públicamente su convicción de que su hija está viva. “Yo sé que todo va a salir a la luz algún rato”, declaró recientemente, al recordar que en el hogar familiar continúan esperándola como el primer día. Fechas señaladas como Navidad, Año Nuevo y cumpleaños han sido particularmente dolorosas, ya que Denisse permanece presente en las conversaciones y recuerdos de la familia.

Ciertos detalles del día de la desaparición

A través de sus redes sociales, Chanel ha compartido fotografías de su hija acompañadas de mensajes emotivos, como “Mijita, no encuentro consuelo para yo estar tranquila, me duele el alma” y “Te extraño mucho amor mío”. Aquello refleja el impacto emocional continuo del caso. El hecho ocurrió el domingo 12 de enero de 2025, cuando Denisse salió rumbo a la playa junto a un grupo de amigos.

Según las versiones iniciales de los acompañantes, los interceptaron sujetos armados en camionetas, los separaron y trasladaron en vehículos distintos. Los cinco hombres lograron reaparecer, algunos con heridas, en diferentes puntos, principalmente en la provincia de Guayas, pero no aportaron detalles claros sobre el paradero de Denisse.

Entre los investigados hay dos menores de edad

La Fiscalía General del Estado tipificó el delito como desaparición involuntaria (artículo 163 del Código Orgánico Integral Penal), con penas de siete a diez años de privación de libertad. Tres adultos han sido llamados a juicio por su presunta participación directa, mientras dos adolescentes involucrados no han sido procesados en la misma instancia, aspecto que ha generado reclamos de la familia por equidad en el proceso.

A un año de los hechos, la Policía Nacional y la Fiscalía mantienen activas las investigaciones, aunque sin resultados concretos sobre el paradero de la joven. La familia insiste en su pedido de verdad y justicia, aferrándose a la fe y a la convicción de que Denisse regresará. (17)