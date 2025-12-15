Este martes inicia la Novena de Navidad 2025: ¿Cómo surgió esta tradición católica?

Este martes 16 de diciembre de 2025 inicia oficialmente la Novena de Navidad, una práctica religiosa que congrega a millones de fieles católicos en Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos como preparación espiritual para conmemorar el nacimiento de Jesús en la Nochebuena (24 de diciembre).

La costumbre consiste en un novenario de oraciones diarias, reflexiones y cánticos en honor a la Sagrada Familia. Niños y adultos suelen participar en estas celebraciones, donde el amor y la fe son protagonistas.

La Novena de Navidad y su nexo con Ecuador

La Novena de Navidad tiene su génesis en el siglo XVIII. Su autoría es atribuida al fray franciscano Fernando de Jesús Larrea, un sacerdote nacido en Quito, actual Ecuador, alrededor del año 1700.

Fray Larrea, quien también fue misionero en Colombia, redactó el texto original a petición de Doña Clemencia de Jesús Caycedo y Vélez, fundadora del Colegio de La Enseñanza en Bogotá, buscando un material devocional para preparar la Navidad.

La primera impresión de este texto se habría realizado en Lima en 1788, y posteriormente se popularizó en el Virreinato. Con el paso del tiempo, el texto inicial fue adaptado.

Los populares Gozos o Aspiraciones (versos que se cantan como plegaria) que acompañan la celebración fueron añadidos en el siglo XIX por la religiosa colombiana Sor María Ignacia. Este origen histórico la convierte en una de las tradiciones religiosas más antiguas y arraigadas de la región.

Mientras que en Manabí surgieron los tradicionales chigualos, que son versos o coplas que se realizan alrededor del pesebre, a menudo acompañados de instrumentos tradicionales y bailes.

Estructura y significado del novenario

El término “novena” proviene de la costumbre católica de dedicar nueve días a una oración o devoción específica, en este caso, como anticipación a la fiesta de la Natividad de Jesús. La estructura de la Novena es sistemática y está diseñada para la meditación sobre los eventos previos al nacimiento. Cada jornada, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, sigue un orden que incluye:

Oración a Dios Padre: Plegaria inicial para encomendar el acto. Consideración del Día: Una reflexión diferente para cada uno de los nueve días. Esta narra pasajes bíblicos o reflexiona sobre la espera y la llegada de Jesús. Oraciones a la Virgen María y a San José: Reconocimiento del papel de la Sagrada Familia. Gozos o Aspiraciones: Cantos que expresan la alegría y el deseo ferviente de la llegada del Niño Dios, usualmente entonados con el acompañamiento de villancicos. Oración al Niño Jesús: Plegaria final que resume la intención del día.

El significado de la Novena es la preparación espiritual y la meditación sobre el misterio de la Encarnación. Simboliza los nueve meses de gestación de la Virgen María y busca fomentar la unión familiar, la reconciliación y la práctica de valores cristianos como la caridad y la paz durante la época navideña. Es un compromiso de fe que trasciende el ritual, incentivando gestos de amor y solidaridad.

La Novena de Navidad y sus adaptaciones

Si bien la tradición de la Novena de Navidad, tal como fue redactada por Fray Larrea, es predominante y más arraigada en Ecuador, Colombia, (donde es conocida como Novena de Aguinaldos) y Venezuela, su práctica se extiende a otros territorios. En estos países, la novena suele ser una celebración comunitaria o familiar que se acompaña de gastronomía local. El chocolate caliente es infaltable, así como los panes dulces.

Otras naciones de la región han desarrollado prácticas análogas de novenarios o preparaciones de nueve días con un enfoque similar, aunque con nombres distintos. Por ejemplo, en México y en algunos países de Centroamérica, la celebración de Las Posadas cumple una función paralela.

Las Posadas, que también se extienden por nueve días antes de Navidad, recrean el peregrinaje de María y José buscando un lugar para alojarse antes del nacimiento de Jesús. Así, la tradición católica del novenario se adapta al contexto social y cultural de cada nación, enriqueciendo la celebración de la Natividad.