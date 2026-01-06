Doble asesinato de motociclistas marcan las dos primeras víctimas del año en el cantón Chone

Pasadas las 17h30 del martes 6 de enero de 2026, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se convirtieron en víctimas de un doble asesinato. Sujetos armados los interceptaron en un tramo de la calle 7 de Agosto, cerca del puente en el centro de la ciudad de Chone, provincia de Manabí. En ese momento los asesinos les descargaron varios disparos, según información preliminar.

Este hecho representa las primeras muertes violentas registradas en el cantón manabita durante el año. Según reportes preliminares, los atacantes abordaron a las víctimas y les descargaron múltiples disparos, la mayoría dirigidos a la cabeza. Junto a los cuerpos quedaron la motocicleta en la que se movilizaban y varios casquillos percutidos.

Doble asesinato da inicio a las muertes violentas

Agentes de Criminalística y otras unidades policiales acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas por las autoridades. Este doble homicidio se suma a la ola de violencia que afecta a la provincia de Manabí, una de las zonas con mayor incidencia de muertes violentas en Ecuador.

Estas muertes son asociadas frecuentemente a disputas entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico y sicariato. En años recientes, Manabí ha registrado cifras récord de homicidios, con enfrentamientos entre organizaciones como Los Choneros, Los Lobos y facciones emergentes, según la Policía Nacional. El año anterior se registraron varias muertes violentas en el cantón Chone y sus alrededores.

Manabí bajo medidas de seguridad reforzadas

Ataques con armas de fuego en vías públicas, incluyendo el uso de motocicletas por parte de sicarios, son un patrón recurrente en cantones como Chone, Manta y Portoviejo. Las autoridades investigan los móviles del crimen y posibles vínculos con la delincuencia organizada. La provincia permanece bajo medidas de seguridad reforzadas, en el marco de estados de excepción decretados para contener la inseguridad.

Los cuerpos de estos dos hombres los trasladaron hasta el centro forense de Manta para cumplir con los trámites de ley. Por su parte la Policía Nacional recopila información que permita dar con los causantes del hecho. En el sitio del doble asesinato se revisa la existencia de cámaras de seguridad. En la escena quedaron varios casquillos, presumiblemente de pistola calibre 9 milímetros. (17)