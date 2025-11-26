Esteban Enderica gana oro en 1500m libre en Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Esteban Enderica, nadador ecuatoriano de 29 años, ganó la medalla de oro en los 1500 metros estilo libre en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Con un tiempo de 15:35.85, en la piscina del Complejo Deportivo Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima, superó por 12 segundos al peruano Gustavo Adrián, asegurando la octava presea dorada para Ecuador.

La victoria en la piscina y su significado

Enderica, quien participa en sus cuartos Juegos Bolivarianos, completó la prueba con autoridad, dejando en segundo lugar al local Gustavo Adrián y al venezolano Ronaldo Zambrano en tercer puesto. Esta medalla eleva el total de Ecuador a ocho oros en la edición 2025, organizada por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) con la participación de 17 países y cerca de 5.000 atletas en 24 disciplinas.

Tras la ceremonia de premiación, Enderica expresó su satisfacción: “Otorgar una medalla al Ecuador siempre es importante y una de oro aún más, así que muy contento por haber brindado esta medalla de oro”. El deportista, con más de 20 años representando al país, destacó el orgullo de llevar la bandera ecuatoriana a competencias internacionales.

Trayectoria y declaraciones del nadador

Enderica, oriundo de Guayaquil y entrenado en el Club Aquático Nacional, acumula un palmarés que incluye oro en aguas abiertas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En los Bolivarianos de Valledupar 2022, Ecuador finalizó tercero en el medallero con 40 oros, 51 platas y 56 bronces. “Cada medalla es especial, siempre lo he disfrutado, ahora estoy disfrutándolo aún más, porque por más que no esté cerca a mi retiro, ya son las últimas competencias que tengo para representar a mi país”, agregó el nadador.

La delegación ecuatoriana, con 176 deportistas, busca superar ese podio en Ayacucho-Lima 2025, donde compite contra potencias como Venezuela y Colombia, líderes iniciales en el medallero. En natación, Colombia sumó múltiples oros en la jornada inaugural, según reportes del Comité Olímpico Colombiano.

Próximos retos en aguas abiertas

Enderica aún competirá en las pruebas de 10 km y 5 km en aguas abiertas, programadas para el 3 al 5 de diciembre en la Laguna Bujama, el mismo escenario donde ganó oro en los Panamericanos 2019. “Me trae muy buenos recuerdos, fue donde alcancé la medalla de oro en Juegos Panamericanos, así que va a ser lindo volver a ese lago”, comentó. Reconoció el desafío de la recuperación entre piscina y aguas abiertas, pero afirmó: “Yo creo que estamos entrenados para eso, estamos en óptimas condiciones”.

Estas pruebas demandan adaptación a condiciones variables, con agua más cálida este año. Enderica aspira a subir al podio nuevamente: “La próxima semana vamos a subirnos al podio y por qué no escuchar el Himno Nacional”.

Otras medallas en la jornada de natación

En la misma jornada, la nadadora juvenil Emma Sabando, de 16 años, obtuvo bronce en los 100 metros mariposa con un tiempo de 1:01.15, su segunda medalla de ese metal en el certamen absoluto. Esta presea contribuye al esfuerzo colectivo de Ecuador en natación, disciplina que ha sido clave en ediciones previas de los Bolivarianos.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, sedes compartidas entre las ciudades peruanas, marcan la vigésima edición del evento, enfocado en promover el deporte bolivariano. Perú, como anfitrión, apunta a defender su medallero de la edición 2024, con 621 oros históricos en la tabla general.