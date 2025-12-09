COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Esto debes saber ante el incremento de temperaturas que afectará a varias provincias entre el 8 y el 10 de diciembre

El Inamhi alertó que entre el 8 y 10 de diciembre Ecuador registrará altas temperaturas y radiación UV elevada, especialmente en la Sierra, Amazonía y parte del Litoral.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que entre el 8 y 10 de diciembre persistirán altas temperaturas diurnas y niveles elevados de radiación UV en varias regiones de Ecuador, debido a la llegada de masas de aire seco que intensificarán el calor, lo que motivó una serie de recomendaciones a la ciudadanía.

Regiones con mayor afectación y condiciones previstas

Según la alerta meteorológica más reciente del Inamhi, los días de mayor intensidad serán el 8 y 9 de diciembre, cuando las temperaturas alcanzarán valores por encima de los promedios habituales para esta época del año.

En la región Litoral, las provincias más afectadas serán Guayas y Los Ríos, donde se prevé un incremento notable de la sensación térmica.
En la zona Interandina, el fenómeno impactará con fuerza en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja, zonas donde también se reportará una mayor incidencia de radiación ultravioleta durante el mediodía.

Mientras que en la Amazonía, el Inamhi anticipa condiciones de calor extremo en Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. En estas provincias las temperaturas se mantendrán elevadas incluso en horas de la tarde.

El organismo explicó que el incremento se debe a masas de aire seco provenientes del océano Pacífico, las cuales contienen baja humedad durante las primeras horas del día, favoreciendo un ambiente más cálido y con cielo parcialmente despejado.

Radiación UV y riesgos asociados

El Inamhi advirtió que, junto con las altas temperaturas, también se registrarán índices elevados de radiación UV. Esto se da especialmente en zonas de altura y regiones donde el cielo se mantenga despejado.

Los niveles altos de radiación pueden provocar afectaciones en la piel y los ojos con exposiciones prolongadas, además de generar riesgos adicionales para personas que realizan actividades al aire libre. El organismo recomendó evitar la exposición entre las 10h00 y 16h00, período en el cual los índices tienden a alcanzar valores más críticos.

Las instituciones de salud reiteraron la importancia de cumplir las recomendaciones preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación y otros efectos asociados a las temperaturas elevadas.

Recomendaciones del Inamhi a la ciudadanía

Ante el episodio climático, el instituto recomienda ajustar las actividades cotidianas y reducir esfuerzos al aire libre, especialmente durante las horas de mayor radiación. Entre las sugerencias destacan:

  • Evitar la exposición directa al sol en horarios críticos.
  • Beber abundante agua a lo largo del día.
  • Utilizar protección solar, ropa de manga larga, gorras y gafas.
  • Mantener los espacios del hogar ventilados y frescos.

Estas indicaciones buscan disminuir riesgos en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. Además a quienes realizan actividades físicas o laborales expuestas al sol.

Contexto climático y seguimiento

El Inamhi continuará monitoreando las condiciones atmosféricas para actualizar los pronósticos en caso de variaciones significativas. Las autoridades recordaron que los episodios de calor intenso pueden repetirse en distintas épocas del año debido a patrones meteorológicos regionales.

Asimismo, se mantiene coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y entidades de salud para difundir información oficial, reforzar medidas preventivas y atender posibles emergencias relacionadas con el incremento térmico.

El organismo insistió en revisar únicamente fuentes oficiales y evitar información no verificada que pueda generar confusión sobre el comportamiento del clima.

