Esto fue lo que realmente ocurrió en la Universidad Ecotec, según las autoridades y la institución

La Policía informó que, la tarde de ayer, 10 de diciembre de 2025, acudió a la Universidad Ecotec, tras una alerta sobre una presunta agresión entre dos estudiantes, hecho que derivó en una lesión superficial y motivó la activación de protocolos institucionales.

La tarde del 10 de diciembre, personal del Distrito Samborondón se desplazó hacia el campus de la Universidad Ecotec tras recibir una alerta del ECU 911 relacionada con un posible altercado entre dos estudiantes. La información lo confirmó la Policía Nacional.

Según el reporte policial, el incidente se originó a partir de una discusión personal entre una pareja estudiantes, que derivó en una lesión leve en la mano de ella. Tras la intervención de los uniformados, la afectada fue trasladada a una clínica, donde recibió atención médica y se confirmó que la herida era superficial.

Comunicado oficial de la Universidad Ecotec

La universidad difundió un comunicado en el que coincidió con la versión policial, detallando que se trató de un conflicto personal entre dos estudiantes. La institución informó que se activaron los protocolos internos de atención a casos de violencia entre pares, mecanismo diseñado para gestionar este tipo de situaciones dentro del campus.

La administración académica señaló que ambos estudiantes recibieron atención del personal responsable y que se encontraban estables, acompañados por sus familias. Asimismo, indicó que se mantuvo comunicación constante con las autoridades competentes y servicios de emergencia para garantizar una respuesta oportuna.

En su comunicado, la universidad además reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad estudiantil y aseguró que continuará fortaleciendo los programas preventivos dentro de sus instalaciones.

Procedimiento policial y ausencia de cargos

Según el reporte recibido por la institución, no se presentaron cargos entre las partes involucradas. Esto lo confirmó tanto la Policía Nacional como representantes de la universidad.

El hecho se viralizó en redes sociales donde se mencionaba un presunto uso de arma blanca con desenlace fatal. Ante la viralización del supuesto apuñalamiento, la institución aclaró y desmintió la información.

Representantes de la universidad indicaron que se encuentran en constante evaluación de sus mecanismos internos para atender casos de violencia, así como en la actualización de programas de prevención orientados a mejorar la convivencia estudiantil (12).