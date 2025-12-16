Estos son los nutrientes esenciales que contribuyen al cuidado de la visión

La salud visual depende de múltiples factores, pero organismos médicos y especialistas en nutrición coinciden en que una dieta rica en vitaminas específicas contribuye al funcionamiento adecuado del ojo, ayuda a prevenir trastornos visuales y favorece la protección ocular en todas las etapas de la vida.

La visión es uno de los sentidos más importantes y su cuidado comienza, en gran medida, con una alimentación equilibrada. Diversas investigaciones han identificado que ciertas vitaminas y antioxidantes desempeñan un rol clave en el mantenimiento de la retina, el nervio óptico y otras estructuras oculares.

Entre las más reconocidas se encuentra la vitamina A, esencial para el correcto funcionamiento de la retina. Este nutriente participa en la formación de los pigmentos visuales que permiten la adaptación del ojo a la luz y la oscuridad. Su deficiencia está asociada a problemas como la ceguera nocturna y la sequedad ocular.

La vitamina A se obtiene principalmente a través de alimentos de origen animal y vegetal. Entre estos consta la zanahoria, espinaca, calabaza, hígado y productos lácteos, los cuales aportan retinol o betacarotenos, precursores de esta vitamina.

Vitaminas antioxidantes y protección ocular

Otra vitamina relevante para la visión es la vitamina C, reconocida por su acción antioxidante. Estudios la vinculan con la protección de los vasos sanguíneos del ojo y con una posible reducción del riesgo de desarrollar cataratas, una afección frecuente asociada al envejecimiento.

La vitamina C se encuentra en alimentos como cítricos, fresas, kiwi, pimientos y brócoli, y contribuye a neutralizar los radicales libres que pueden dañar las células oculares con el paso del tiempo.

Junto a ella, la vitamina E también cumple una función antioxidante importante. Este nutriente ayuda a proteger las membranas celulares del ojo y se ha relacionado con la disminución del deterioro ocular asociado a la edad, especialmente en la retina.

Complejo B y otros nutrientes esenciales

Las vitaminas del complejo B, como la B2 (riboflavina), B6, B9 (ácido fólico) y B12, están relacionadas con la salud del nervio óptico y con la reducción del riesgo de fatiga visual. Algunos estudios sugieren que su consumo adecuado puede contribuir a disminuir la probabilidad de desarrollar enfermedades oculares degenerativas.

Estas vitaminas se encuentran en cereales integrales, carnes, huevos, legumbres y verduras de hoja verde, alimentos que forman parte de una dieta balanceada.

Además de las vitaminas, existen compuestos como la luteína y la zeaxantina, carotenoides presentes de forma natural en la mácula del ojo. Aunque no son vitaminas, su importancia radica en que ayudan a filtrar la luz azul y a proteger la retina del daño oxidativo.

Alimentación y prevención de la visión

Los especialistas en salud recomiendan obtener estos nutrientes principalmente a través de la alimentación diaria, priorizando frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables. En algunos casos específicos, los suplementos vitamínicos pueden ser indicados por profesionales de la salud, siempre bajo supervisión médica.

Una dieta equilibrada, combinada con controles oftalmológicos periódicos, protección frente a la radiación solar y hábitos saludables, contribuye de manera significativa al cuidado de la visión.

Mantener niveles adecuados de vitaminas no garantiza por sí solo la ausencia de enfermedades visuales. Sin embargo, sí representa un factor importante en la prevención y mantenimiento de la salud ocular, especialmente a largo plazo.