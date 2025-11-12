Estudiante asesinado a tiros en Santa Ana, Manabí, durante jornada violenta en dicha provincia

A un hombre de 18 años, identificado como Julián, lo asesinaron de cuatro disparos en el barrio La Dolorosa, cantón Santa Ana, provincia de Manabí. El hecho ocurrió cerca de las 18h00 de este martes 11 de noviembre de 2025. El estudiante portaba el uniforme de educación física de una institución educativa cuando sicarios abrieron fuego, causándole la muerte inmediata.

Un vecino resultó herido por el roce de una bala en el mismo ataque, mientras la Policía Nacional investiga el caso mediante videovigilancia y peritajes iniciales. Testigos cubrieron el cuerpo de la víctima con una sábana azul hasta la llegada de las autoridades. Familiares irrumpieron en la escena, donde un hombre, presuntamente el padre del joven, se lanzó sobre el cadáver, lo abrazó y lloró desconsoladamente mientras exigía explicaciones.

Los balazos causaron temor en Santa Ana

Los atacantes huyeron a exceso de velocidad, perseguidos por residentes del sector, pero lograron evadir la captura inicial. Personal de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, (Dinased) de la Policía Nacional acordonó la zona para recolectar evidencias y realizar el levantamiento del cadáver. La revisión de cámaras de videovigilancia en el área busca identificar a los responsables y el motivo del ataque.

Este homicidio se enmarca en una jornada de extrema violencia en Manabí, con al menos seis muertes reportadas este martes 11 de noviembre. En el cantón Pichincha, cuatro hombres resultaron asesinados en circunstancias no detalladas hasta el momento, según informes preliminares de la Policía. Paralelamente, en el cantón Olmedo, dos agentes de la Policía Judicial (PJ) perdieron la vida al ser acribillados.

Realizaban trabajos de inteligencia en el sector

El ataque a los dos servidores policiales ocurrió a unos 300 metros de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) local. Los uniformados caminaban por el sector cuando los emboscaron y dispararon. Geovanny Naranjo, jefe de la Zona 4 (Manabí y Santo Domingo), de la Policía Nacional informó que los agentes realizaban trabajos de inteligencia en el sector. Esto tras un crimen registrado hace varios días.

La Policía Nacional confirmó que las investigaciones de los tres incidentes avanzan en paralelo, con énfasis en posibles vínculos con el crimen organizado. En Manabí, una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, se registraron más de 1.000 muertes violentas en lo que va del 2025, un incremento del 35% respecto a 2024, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

Expertos en seguridad destacan que Manabí concentra el 25% de los homicidios nacionales, impulsados por rutas de tráfico de drogas hacia el Pacífico. La jornada violenta genera preocupación entre residentes y autoridades, que llaman a la colaboración ciudadana para denuncias anónimas. La Policía reporta que en 2025 ha desarticulado 45 células delictivas en la provincia, incautando armas y vehículos usados en estos ataques. (17)