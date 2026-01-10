Estudiantes universitarios desaparecen tras naufragio de canoa en la represa Río Grande, en Chone

Estudiantes universitarios que llegaron a Chone, provincia de Manabí se vieron envueltos en una jornada de desesperación y de dolor. Se trató de una visita técnica realizada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). Ellos llegaron al Sistema Multipropósito Chone, conocido como represa Río Grande este viernes 9 de enero del 2026. La canoa en la que se movilizaban naufragó.

El accidente ocurrió pasadas las 17h00 en el embalse ubicado en el cantón Chone, provincia de Manabí. Este hecho activó un operativo de búsqueda y rescate por parte de los organismos de socorro. De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes de emergencia, la embarcación se habría virado. Esto provocó que sus ocupantes cayeran a las profundas aguas del embalse.

Estudiantes universitarios en actividad académica

La alerta la recibieron los organismos de socorro minutos después del incidente, lo que permitió el despliegue inmediato de personal especializado. Extraoficialmente, se ha señalado la posible existencia de estudiantes desaparecidos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había confirmado el número exacto de víctimas ni el balance total de personas afectadas. Tampoco se ha precisado la zona exacta del embalse donde ocurrió el siniestro.

Uno de los principales obstáculos durante las primeras horas de la emergencia ha sido la falta de señal telefónica en el área de la represa. Aquello ha limitado la comunicación entre los equipos de rescate, las autoridades y las instituciones educativas involucradas. Esta situación ha retrasado la confirmación oficial de datos clave relacionados con el accidente.

Factores dificultan las operaciones de localización

Tras recibir la alerta, unidades de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Chone se trasladaron al sitio para iniciar las labores de búsqueda. Los trabajos se desarrollaron bajo condiciones complejas, marcadas por la caída de la noche, la extensión del embalse y la geografía irregular del sector. Todos estos factores dificultan las operaciones de localización y recuperación de los estudiantes, se informó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del naufragio. Se prevé que en las próximas horas se entregue un reporte que detalle las circunstancias del accidente, el número de víctimas y las responsabilidades correspondientes. El grupo de universitarios había llegado al cantón Chone con el objetivo de conocer de cerca la infraestructura hídrica más importante del norte de Manabí.

Río Grande, obra estratégica para la gestión hídrica

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron las instalaciones del Sistema Multipropósito Chone para analizar sus sistemas operativos y de mantenimiento. La actividad formaba parte de una actividad académica planificada para fortalecer sus competencias técnicas y profesionales. La represa Río Grande es una obra estratégica para la gestión hídrica de la región y recibe con frecuencia visitas técnicas de instituciones de educación superior.

El trágico incidente ha generado conmoción en la comunidad académica y mantiene en expectativa a familiares y autoridades, a la espera de información oficial que esclarezca lo ocurrido.