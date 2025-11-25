COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

Eunice Rivadeneira deslumbra en las pruebas preliminares del Miss International 2025: “Representar a Ecuador es un honor que llevo con el alma”

Eunice Rivadeneria, Miss Ecuador 2024, vive días de emoción emoción en Tokio, Japón,como parte de su destacada participación en el certamen Miss International 2025. Durante estos últimos días se han registrado tres de las pruebas preliminares más importantes del concurso. La entrevista con el jurado se efectuó el domingo 23 de noviembre, mientras que las […]

Así lució Eunice Rivadeneira en la gala preliminar de traje de noche.
Así lució Eunice Rivadeneira en la gala preliminar de traje de noche.
Así lució Eunice Rivadeneira en la gala preliminar de traje de noche.

Eunice Rivadeneria, Miss Ecuador 2024, vive días de emoción emoción en Tokio, Japón,como parte de su destacada participación en el certamen Miss International 2025.

Durante estos últimos días se han registrado tres de las pruebas preliminares más importantes del concurso. La entrevista con el jurado se efectuó el domingo 23 de noviembre, mientras que las competencias en traje de baño y vestido de noche se celebraron el lunes 24.

Cabe mencionar que los vestidos que Eunice usó en los eventos de ayer son del diseñador ecuatoriano Eduardo Villamar.

Orgullosa de ser Ecuador en el Miss International 2025

A través de sus redes sociales, Eunice se pronunció tras su entrevista con el jurado. La joven, de 26 años, se dijo emocionada y agradecida por el apoyo que ha recibido por estos días. Además, destacó el orgullo que siente por esta en la cita de la belleza.

“Hoy (ayer) tuve mi entrevista con el jurado y salí con el corazón lleno de gratitud. Representar a Ecuador en Miss International, aquí en Tokio, es un honor que llevo con el alma”, dijo.

La arquitecta de profesión agregó: “Hablé con sinceridad y humildad sobre lo que somos: nuestra cultura, nuestra fuerza y la calidez de nuestra gente. Cada mensaje y cada palabra de apoyo que me envían es la energía que me sostiene en este camino”. “Gracias por estar conmigo en este sueño. Los siento presentes en cada momento“, finalizó.

Eunice lució un vestido rosa en su entrevista con el jurado.

Un traje típico en honor a Manabí

El pasado domingo 16 de noviembre, Eunice participó en el evento de presentación del traje nacional, donde lució una prenda inspirada en la provincia de Manabí y sus raíces ancestrales.

A través de sus redes sociales, la beldad indicó que el traje se denomina “Manabí Ancestral”, nombre que ella misma eligió «porque representa esa conexión genuina con el pasado y con las tradiciones que siguen dando identidad a nuestra tierra».

“Mi traje típico está inspirado en las raíces de Manabí, una provincia costera profundamente rica en cultura y tradiciones. Con este diseño busco celebrar nuestra herencia ancestral, evocando la historia de la región, la sabiduría de sus pueblos originarios y su estrecha relación con la naturaleza”, agregó en su post.

La gala final será el 27 de noviembre

El Miss International 2025, edición 63ª, celebrará su gala final el 27 de noviembre en el Yoyogi National Gymnasium de Shibuya, Tokio, Japón.

Con 71 delegadas confirmadas, destaca el debut de Montenegro, y Islas Turcas y Caicos. Además, regresan naciones como Angola, Jamaica y Rusia, tras ausencias prolongadas.

La actual Miss International 2024, Thanh Thủy Huỳnh de Vietnam, coronará a su sucesora, enfatizando temas de belleza con propósito y empoderamiento global. Este certamen, fundado en 1960, promueve la paz y la cooperación internacional.

