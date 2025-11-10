COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Eunice Rivadeneira, Miss International Ecuador 2024, emprendió su viaje a Japón para la gala global

Eunice Rivadeneira, representando a Ecuador en Miss International 2024, revela su enfoque integral para el certamen en Japón.
Eunice Rivadeneira, Miss International Ecuador 2024, emprendió su viaje a Japón para la gala global
Eunice Rivadeneira parte a Japón para representar a Ecuador en Miss International 2025, tras una emotiva despedida en Guayaquil.
Eunice Rivadeneira, Miss International Ecuador 2024, emprendió su viaje a Japón para la gala global
Eunice Rivadeneira parte a Japón para representar a Ecuador en Miss International 2025, tras una emotiva despedida en Guayaquil.

La ecuatoriana Eunice Rivadeneira, Miss International Ecuador 2024, emprendió su viaje a Japón para participar en la 63.ª edición del Miss International. La gala final se realizará en el emblemático Yoyogi National Gymnasium de Shibuya, en Tokio. La joven parte acompañada de familiares, amigos y miembros de la Organización Miss Ecuador. Esto fue después de una emotiva despedida oficial realizada en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil.

Una preparación intensa y una misión que trasciende lo personal

Durante el evento de despedida, Eunice compartió detalles sobre su preparación, que definió como “dura, integral y profundamente mental”. Explicó que el certamen exige más que dominio de pasarela y oratoria. “He estado esforzándome mucho en pasarela y oratoria, pero también es importante prepararnos mentalmente. Este es un certamen que exige fortaleza física y mental”, afirmó.

Asegura que su participación no es solo un logro individual, sino una responsabilidad compartida con quienes han confiado en ella desde el primer día. “Esto no es solo para mí. Lo hago por la gente que ha estado conmigo desde el inicio, por el equipo, por las personas que creen en mí. Llevo a Ecuador conmigo”, expresó emocionada.

Identidad cultural en cada detalle de su equipaje

En la despedida, Eunice lució un traje de Marllury Bonilla (Anakudesign) con detalles autóctonos que reflejan su conexión con el país. También presentó oficialmente su traje típico “Manabí Ancestral”, diseñado por Joseph Lara, una pieza que mostrará la riqueza cultural ecuatoriana ante el mundo.

Además, llevará a Japón una pieza de orfebrería azuaya creada por Isabel López. Esta pieza está destinada a la tradicional subasta benéfica del certamen, un espacio donde las delegadas comparten elementos representativos de sus países.

Su equipo de preparación, encabezado por Dixon de la Rosa, cuenta con el apoyo de maquilladores, estilistas y diseñadores ecuatorianos. Estos han contribuido a su formación durante los últimos meses.

Eunice responde a la polémica entre Nawat y Miss México

En su encuentro con la prensa, Rivadeneira también compartió su postura sobre la reciente controversia en el Miss Universe. La controversia está relacionada con los comentarios del directivo tailandés Nawat Itsaragrisil hacia Miss México.

Recordó una frase de Fátima Bosch, representante mexicana: “Puedes tener un sueño muy grande, pero si algo va en contra de tus principios o de tu integridad, debes retirarte, aunque duela”. Sobre este tema, Eunice fue clara: “El respeto es primordial y nadie debería faltar a él”.

 

Un certamen con historia y relevancia global

El Miss International, fundado en 1960, es uno de los concursos de belleza más antiguos del mundo y se enfoca en promover valores como paz, cultura y cooperación internacional. En esta edición participarán 71 delegadas, con el regreso de países como Angola, Jamaica y Rusia, y la inclusión de Montenegro y las Islas Turcas y Caicos por primera vez.

Coronada en Salinas en 2024, Eunice viaja respaldada por la Organización Miss Ecuador, que ha destacado su constancia, disciplina y crecimiento. Al llegar a Tokio será recibida por el embajador de Ecuador en Japón, César Montaño, quien acompañará su proceso durante la concentración del certamen.

Un viaje que busca dejar la bandera del país en alto

Con su maleta llena de diseños ecuatorianos y el apoyo de un país que sigue cada paso de su carrera, Eunice Rivadeneira inicia una aventura que podría marcar un nuevo capítulo para Ecuador en los escenarios internacionales. Su objetivo es claro: representar con orgullo, disciplina y esencia a la nación en una de las plataformas más importantes del mundo de la belleza.

