Hace 5 meses
Ecuador
Justicia

Exjuez que restituyó derechos políticos a Jorge Glas recibe tercera destitución del Consejo de la Judicatura

En caso de que el exmagistrado presente acciones contencioso-administrativas o constitucionales, deberá revertir las tres destituciones y no solo una.
3 minutos de lectura
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó por tercera ocasión al exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi (provincia del Guayas), Jhon Érik Rodríguez Mindiola, durante la sesión realizada este jueves 27 de noviembre de 2025, con el voto unánime de los siete vocales. La sanción se fundamenta en la resolución dictada por Rodríguez el 9 de junio de 2023, cuando acogió medidas cautelares y restituyó los derechos políticos del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, permitiéndole participar en las elecciones anticipadas de agosto de ese año, pese a contar con sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho.

En aquella providencia, el entonces juez ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptar la posible candidatura de Jorge Glas, dispuso el levantamiento de impedimentos para ejercer cargos públicos y comunicó la medida al Ministerio del Trabajo. El Consejo de la Judicatura calificó la actuación como error inexcusable, tipificado en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto, como contravención al tercer inciso del artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La tercera destitución de Rodríguez

Rodríguez Mindiola ya había sido destituido en dos ocasiones anteriores por el mismo hecho. La primera sanción se impuso el 24 de agosto de 2023. El Consejo de la Judicatura explicó que, aunque el exjuez ya no pertenece al servicio judicial, esta tercera destitución tiene como objetivo dificultar su eventual retorno al sistema de justicia. En caso de que el exmagistrado presente acciones contencioso-administrativas o constitucionales, deberá revertir las tres destituciones y no solo una.

Consecuencias penales

Por los mismos hechos, la Fiscalía procesó a Jhon Érik Rodríguez Mindiola por el presunto delito de prevaricato. Tipificado y sancionado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El caso se enmarca en el contexto de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Glas en junio de 2023. Glas buscaba inscribir su candidatura a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana para las elecciones anticipadas. Estas fueron convocadas tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso (24).

