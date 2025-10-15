Explosión en Guayaquil: estas son las vías cerradas y rutas alternas a esta hora

La mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025, las autoridades de tránsito y la Policía Nacional mantuvieron cerradas varias vías del norte de Guayaquil, en los alrededores del Hotel Sheraton, tras la explosión de un coche bomba que dejó un muerto y 26 heridos. Las restricciones viales siguen activas mientras se realizan investigaciones en el lugar, donde también fue hallado un segundo vehículo con explosivos que no estalló.

Calles cerradas y desvíos en Guayaquil

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informó que, hasta las primeras horas de este miércoles, se mantienen cerradas al tránsito vehicular cinco intersecciones clave en el sector afectado por el atentado. Las vías con acceso restringido son:

Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia

Av. de las Américas y Joaquín Orrantia

Av. Francisco de Orellana y Joaquín Orrantia

Av. de las Américas y Abel Romero Castillo

Paso a desnivel de Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia

Estas arterias forman parte de uno de los corredores más transitados de Guayaquil, por lo que el cierre ha generado congestión vehicular en zonas cercanas.

Ruta alterna recomendada y gestión del tránsito

La ATM recomienda como ruta alterna utilizar la Av. Hermano Miguel, que conecta sectores del norte sin pasar por la zona intervenida. Personal de tránsito ha sido desplegado en las inmediaciones para dirigir la circulación vehicular y garantizar la seguridad vial mientras continúan las diligencias policiales.

«Nuestro personal continúa gestionando la movilidad para garantizar la seguridad vial», indicó la ATM en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Los cierres responden a procedimientos técnicos realizados por unidades especializadas en explosivos, que aún evalúan el área tras el hallazgo de un segundo coche con artefactos que no llegaron a detonar.

Autoridades mantienen presencia en el lugar

La zona de exclusión también incluye accesos peatonales.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, quien acudió al lugar, señaló que el atentado es considerado un acto terrorista y que se han iniciado operativos para identificar y capturar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones.

Recomendaciones para conductores y residentes de Guayaquil

La ATM exhorta a los conductores a evitar circular por el sector mientras duren los procedimientos de seguridad. También se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales sobre la reapertura progresiva de vías.

Los residentes y trabajadores del sector pueden enfrentar restricciones temporales para el ingreso a propiedades cercanas al punto de explosión, debido a las inspecciones de seguridad.