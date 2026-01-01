Explosión en Santo Domingo afecta varios locales de la avenida 29 de Mayo

Un ataque explosivo en Santo Domingo ocurrió a las 00h40 del 1 de enero, en la avenida 29 de Mayo y calle Ibarra, afectando varios locales comerciales y generando alarma, aunque sin dejar personas heridas.

Explosión en Santo Domingo en pleno Año Nuevo

El año inició con sobresalto para los habitantes de Santo Domingo. A las 00h40, una fuerte detonación rompió la tranquilidad en una zona comercial céntrica. El estruendo se escuchó en varias cuadras.

La explosión en Santo Domingo habría estado dirigida a un local específico. Sin embargo, la onda expansiva alcanzó varios negocios contiguos. Ventanas estallaron y fachadas quedaron dañadas.

“¡Nunca había ocurrido algo así!”, vociferaba un adulto mayor mientras observaba los destrozos. Su asombro reflejaba el sentir de los transeúntes que llegaron al sitio.

Ataque explosivo en Santo Domingo deja daños y temor

La Policía acordonó varios puntos de la avenida 29 de Mayo. Los vidrios seguían cayendo desde ventanas destruidas. El riesgo persistía para peatones y conductores.

Algunos transeúntes se asustaban al alzar la vista y percatarse de los peligrosos fragmentos de vidrio que pendían de las estructuras afectadas. El tránsito peatonal complicó el control policial.

Un joven que circulaba en su vehículo resultó afectado. “Fue tremendo, me sentí aturdido y avancé por miedo a otra explosión”, relató. Su auto sufrió cuantiosos daños materiales.

Contexto previo y antecedentes cercanos

El temor aumentó por antecedentes recientes. El 13 de diciembre de 2025, Juan Pablo Sacheri fue asesinado frente a su negocio, en la calle Latacunga, a pocas cuadras del nuevo atentado.

En ese caso, la Policía vinculó el crimen a una presunta extorsión. El ataque actual ocurrió en los exteriores de un centro comercial que pertenecería a familiares de la víctima.

Sobre el ataque explosivo en Santo Domingo, las autoridades no han confirmado el móvil. Unidades especializadas continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

Respuesta institucional y situación actual

Al lugar acudieron policías, agentes de tránsito, bomberos y personal de limpieza. Las autoridades aseguraron la zona y retiraron escombros para evitar nuevos riesgos.

De forma preliminar, se confirmó que no hubo personas heridas. El saldo fue material, pero el impacto psicológico fue evidente entre comerciantes y residentes.

La explosión en Santo Domingo se suma a una serie de hechos violentos que han marcado a la ciudad en los últimos años. En 2024 y 2025, la Policía reportó varios ataques vinculados a extorsiones contra comercios.

Mientras continúan las pericias, la ciudadanía expresa preocupación por la seguridad y por la forma en que la ciudad inició el nuevo año (31).