COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Norteamérica

Explosión en una tienda deja más de 20 muertos en Hermosillo, México

Un incendio desencadenado por una explosión en una tienda Waldo's en Hermosillo, México, dejó 23 muertos y 12 heridos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Explosión dio origen al incendio que dejó muertos y heridos.
Explosión dio origen al incendio que dejó muertos y heridos.
Explosión dio origen al incendio que dejó muertos y heridos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un incendio provocado por una explosión en una tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, México, dejó al menos 23 fallecidos y 12 heridos, según confirmó el gobernador Alfonso Durazo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14h00 del reciente sábado 1 de noviembre, afectando a clientes y empleados, incluyendo menores de edad. Las autoridades investigan las causas, descartando un atentado.

Explosión dio inicio a la tragedia

El fuego se originó tras una explosión inicial, posiblemente por una falla en un transformador eléctrico, según reportes preliminares de los bomberos.

Testimonios de testigos oculares describen escenas de pánico, con personas saliendo del establecimiento envueltas en llamas.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió contener el incendio y evitar su propagación a locales adyacentes, lo que podría haber incrementado el número de víctimas.

Entre los fallecidos se encuentran al menos seis menores de edad, de acuerdo con datos oficiales divulgados por el gobernador. Mientras que los heridos, en su mayoría con quemaduras graves, fueron trasladados a hospitales locales como el Hospital General del Estado y el Centro Médico Nacional del IMSS.

La Secretaría de Salud de Sonora activó protocolos de atención para estabilizar a los afectados, priorizando a los casos críticos.

La cadena Waldo’s, una tienda departamental con presencia en varias ciudades mexicanas, emitió un comunicado lamentando la tragedia y cooperando con las investigaciones.

Descartan ataque del crimen organizado

El gobernador Alfonso Durazo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, expresó condolencias a las familias y anunció atención puntual para las víctimas. “El Gobierno del Estado brindará atención integral a las víctimas y a sus seres queridos. He instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes”, detalló.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora descartó cualquier vínculo con violencia organizada, afirmando: “Se descarta por completo que se haya tratado de un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles”.

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, confirmó que no hay indicios de intencionalidad en el siniestro.

La presidenta Sheinbaum envía apoyo tras explosión

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se comunicó directamente con Durazo para coordinar asistencia. En redes sociales, escribió: “He estado en contacto con el gobernador de Sonora para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

Equipos federales llegarán a Hermosillo para reforzar la atención psicológica y médica.

La tragedia coincide con celebraciones del Día de Muertos, amplificando el impacto emocional en la comunidad. De hecho, el ayuntamiento de Hermosillo suspendió las actividades por la tradicional jornada en el municipio. “En el marco del VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas previstos para este día, quedan suspendidas en solidaridad con las personas afectadas por el lamentable incendio ocurrido en una tienda del Centro de la Ciudad”, informó.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Explosión en una tienda deja más de 20 muertos en Hermosillo, México

Apuñalamiento múltiple en un tren de Reino Unido deja al menos diez heridos

Manabí: Accidente de tránsito deja una mujer muerta en el primer día de feriado de Fieles Difuntos

Confirman la muerte de doce reos en tres cárceles de Ecuador

Liga de El Carmen queda eliminada del Torneo Nacional de Ascenso; Aampetra y Aviced avanzan con autoridad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Explosión en una tienda deja más de 20 muertos en Hermosillo, México

Apuñalamiento múltiple en un tren de Reino Unido deja al menos diez heridos

Manabí: Accidente de tránsito deja una mujer muerta en el primer día de feriado de Fieles Difuntos

Confirman la muerte de doce reos en tres cárceles de Ecuador

Liga de El Carmen queda eliminada del Torneo Nacional de Ascenso; Aampetra y Aviced avanzan con autoridad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Apuñalamiento múltiple en un tren de Reino Unido deja al menos diez heridos

Manabí: Accidente de tránsito deja una mujer muerta en el primer día de feriado de Fieles Difuntos

Confirman la muerte de doce reos en tres cárceles de Ecuador

Liga de El Carmen queda eliminada del Torneo Nacional de Ascenso; Aampetra y Aviced avanzan con autoridad

Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO